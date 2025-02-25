QuotazioniSezioni
DFAC: Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

38.40 USD 0.06 (0.16%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFAC ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.33 e ad un massimo di 38.48.

Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DFAC oggi?

Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF sono prezzate a 38.40. Viene scambiato all'interno di -0.16%, la chiusura di ieri è stata 38.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 313. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFAC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF pagano dividendi?

Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF è attualmente valutato a 38.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.18% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFAC.

Come acquistare azioni DFAC?

Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF al prezzo attuale di 38.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.40 o 38.70, mentre 313 e -0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFAC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DFAC?

Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF implica considerare l'intervallo annuale 28.39 - 38.82 e il prezzo attuale 38.40. Molti confrontano 2.84% e 16.61% prima di effettuare ordini su 38.40 o 38.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFAC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?

Il prezzo massimo di Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF nell'ultimo anno è stato 38.82. All'interno di 28.39 - 38.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 38.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?

Il prezzo più basso di Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) nel corso dell'anno è stato 28.39. Confrontandolo con gli attuali 38.40 e 28.39 - 38.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFAC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFAC?

Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 38.46 e 12.18%.

Intervallo Giornaliero
38.33 38.48
Intervallo Annuale
28.39 38.82
Chiusura Precedente
38.46
Apertura
38.42
Bid
38.40
Ask
38.70
Minimo
38.33
Massimo
38.48
Volume
313
Variazione giornaliera
-0.16%
Variazione Mensile
2.84%
Variazione Semestrale
16.61%
Variazione Annuale
12.18%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8