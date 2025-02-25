- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DFAC: Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
Il tasso di cambio DFAC ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.33 e ad un massimo di 38.48.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFAC News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFAC oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF sono prezzate a 38.40. Viene scambiato all'interno di -0.16%, la chiusura di ieri è stata 38.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 313. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFAC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF è attualmente valutato a 38.40. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.18% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFAC.
Come acquistare azioni DFAC?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF al prezzo attuale di 38.40. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.40 o 38.70, mentre 313 e -0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFAC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFAC?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF implica considerare l'intervallo annuale 28.39 - 38.82 e il prezzo attuale 38.40. Molti confrontano 2.84% e 16.61% prima di effettuare ordini su 38.40 o 38.70. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFAC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF nell'ultimo anno è stato 38.82. All'interno di 28.39 - 38.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 38.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) nel corso dell'anno è stato 28.39. Confrontandolo con gli attuali 38.40 e 28.39 - 38.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFAC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFAC?
Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 38.46 e 12.18%.
- Chiusura Precedente
- 38.46
- Apertura
- 38.42
- Bid
- 38.40
- Ask
- 38.70
- Minimo
- 38.33
- Massimo
- 38.48
- Volume
- 313
- Variazione giornaliera
- -0.16%
- Variazione Mensile
- 2.84%
- Variazione Semestrale
- 16.61%
- Variazione Annuale
- 12.18%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8