DFAC: Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
Курс DFAC за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.33, а максимальная — 38.48.
Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DFAC
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFAC сегодня?
Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) сегодня оценивается на уровне 38.40. Инструмент торгуется в пределах -0.16%, вчерашнее закрытие составило 38.46, а торговый объем достиг 313. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?
Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF в настоящее время оценивается в 38.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.18% и USD. Отслеживайте движения DFAC на графике в реальном времени.
Как купить акции DFAC?
Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) по текущей цене 38.40. Ордера обычно размещаются около 38.40 или 38.70, тогда как 313 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFAC?
Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF предполагает учет годового диапазона 28.39 - 38.82 и текущей цены 38.40. Многие сравнивают 2.84% и 16.61% перед размещением ордеров на 38.40 или 38.70. Изучайте ежедневные изменения цены DFAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?
Самая высокая цена Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) за последний год составила 38.82. Акции заметно колебались в пределах 28.39 - 38.82, сравнение с 38.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?
Самая низкая цена Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) за год составила 28.39. Сравнение с текущими 38.40 и 28.39 - 38.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFAC?
В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.46 и 12.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.46
- Open
- 38.42
- Bid
- 38.40
- Ask
- 38.70
- Low
- 38.33
- High
- 38.48
- Объем
- 313
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 2.84%
- 6-месячное изменение
- 16.61%
- Годовое изменение
- 12.18%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8