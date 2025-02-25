КотировкиРазделы
Валюты / DFAC
Назад в Рынок акций США

DFAC: Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

38.40 USD 0.06 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DFAC за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.33, а максимальная — 38.48.

Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DFAC

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFAC сегодня?

Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) сегодня оценивается на уровне 38.40. Инструмент торгуется в пределах -0.16%, вчерашнее закрытие составило 38.46, а торговый объем достиг 313. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?

Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF в настоящее время оценивается в 38.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.18% и USD. Отслеживайте движения DFAC на графике в реальном времени.

Как купить акции DFAC?

Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) по текущей цене 38.40. Ордера обычно размещаются около 38.40 или 38.70, тогда как 313 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFAC?

Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF предполагает учет годового диапазона 28.39 - 38.82 и текущей цены 38.40. Многие сравнивают 2.84% и 16.61% перед размещением ордеров на 38.40 или 38.70. Изучайте ежедневные изменения цены DFAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?

Самая высокая цена Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) за последний год составила 38.82. Акции заметно колебались в пределах 28.39 - 38.82, сравнение с 38.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF?

Самая низкая цена Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) за год составила 28.39. Сравнение с текущими 38.40 и 28.39 - 38.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFAC?

В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.46 и 12.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.33 38.48
Годовой диапазон
28.39 38.82
Предыдущее закрытие
38.46
Open
38.42
Bid
38.40
Ask
38.70
Low
38.33
High
38.48
Объем
313
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
2.84%
6-месячное изменение
16.61%
Годовое изменение
12.18%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8