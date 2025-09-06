- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DEUS: Xtrackers Russell US Multifactor ETF
A taxa do DEUS para hoje mudou para 0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.83 e o mais alto foi 58.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Xtrackers Russell US Multifactor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEUS Notícias
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Above The Noise: Rate Cuts, Productivity Gains, And Gold Surge
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- 15-Yr Bull Markets: Signs Of A Potential Major Top (Or Not) And Knowing What Hasn't Worked
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DEUS hoje?
Hoje Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) está avaliado em 58.02. O instrumento é negociado dentro de 0.17%, o fechamento de ontem foi 57.92, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DEUS em tempo real.
As ações de Xtrackers Russell US Multifactor ETF pagam dividendos?
Atualmente Xtrackers Russell US Multifactor ETF está avaliado em 58.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.79% e USD. Monitore os movimentos de DEUS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DEUS?
Você pode comprar ações de Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) pelo preço atual 58.02. Ordens geralmente são executadas perto de 58.02 ou 58.32, enquanto 10 e 0.31% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DEUS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DEUS?
Investir em Xtrackers Russell US Multifactor ETF envolve considerar a faixa anual 47.62 - 58.68 e o preço atual 58.02. Muitos comparam 0.99% e 8.94% antes de enviar ordens em 58.02 ou 58.32. Estude as mudanças diárias de preço de DEUS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Xtrackers Russell US Multifactor ETF?
O maior preço de Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) no último ano foi 58.68. As ações oscilaram bastante dentro de 47.62 - 58.68, e a comparação com 57.92 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Xtrackers Russell US Multifactor ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Xtrackers Russell US Multifactor ETF?
O menor preço de Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) no ano foi 47.62. A comparação com o preço atual 58.02 e 47.62 - 58.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DEUS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DEUS?
No passado Xtrackers Russell US Multifactor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 57.92 e 6.79% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 57.92
- Open
- 57.84
- Bid
- 58.02
- Ask
- 58.32
- Low
- 57.83
- High
- 58.02
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 0.17%
- Mudança mensal
- 0.99%
- Mudança de 6 meses
- 8.94%
- Mudança anual
- 6.79%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8