DEUS: Xtrackers Russell US Multifactor ETF

58.02 USD 0.10 (0.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DEUS para hoje mudou para 0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.83 e o mais alto foi 58.02.

Veja a dinâmica do par de moedas Xtrackers Russell US Multifactor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

DEUS Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DEUS hoje?

Hoje Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) está avaliado em 58.02. O instrumento é negociado dentro de 0.17%, o fechamento de ontem foi 57.92, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DEUS em tempo real.

As ações de Xtrackers Russell US Multifactor ETF pagam dividendos?

Atualmente Xtrackers Russell US Multifactor ETF está avaliado em 58.02. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.79% e USD. Monitore os movimentos de DEUS no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DEUS?

Você pode comprar ações de Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) pelo preço atual 58.02. Ordens geralmente são executadas perto de 58.02 ou 58.32, enquanto 10 e 0.31% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DEUS no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DEUS?

Investir em Xtrackers Russell US Multifactor ETF envolve considerar a faixa anual 47.62 - 58.68 e o preço atual 58.02. Muitos comparam 0.99% e 8.94% antes de enviar ordens em 58.02 ou 58.32. Estude as mudanças diárias de preço de DEUS no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Xtrackers Russell US Multifactor ETF?

O maior preço de Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) no último ano foi 58.68. As ações oscilaram bastante dentro de 47.62 - 58.68, e a comparação com 57.92 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Xtrackers Russell US Multifactor ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Xtrackers Russell US Multifactor ETF?

O menor preço de Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) no ano foi 47.62. A comparação com o preço atual 58.02 e 47.62 - 58.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DEUS em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DEUS?

No passado Xtrackers Russell US Multifactor ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 57.92 e 6.79% após os eventos corporativos.

Faixa diária
57.83 58.02
Faixa anual
47.62 58.68
Fechamento anterior
57.92
Open
57.84
Bid
58.02
Ask
58.32
Low
57.83
High
58.02
Volume
10
Mudança diária
0.17%
Mudança mensal
0.99%
Mudança de 6 meses
8.94%
Mudança anual
6.79%
