КотировкиРазделы
Валюты / DEUS
Назад в Рынок акций США

DEUS: Xtrackers Russell US Multifactor ETF

57.92 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DEUS за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.77, а максимальная — 58.07.

Следите за динамикой Xtrackers Russell US Multifactor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DEUS

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DEUS сегодня?

Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) сегодня оценивается на уровне 57.92. Инструмент торгуется в пределах 0.02%, вчерашнее закрытие составило 57.91, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DEUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers Russell US Multifactor ETF?

Xtrackers Russell US Multifactor ETF в настоящее время оценивается в 57.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.61% и USD. Отслеживайте движения DEUS на графике в реальном времени.

Как купить акции DEUS?

Вы можете купить акции Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) по текущей цене 57.92. Ордера обычно размещаются около 57.92 или 58.22, тогда как 14 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DEUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DEUS?

Инвестирование в Xtrackers Russell US Multifactor ETF предполагает учет годового диапазона 47.62 - 58.68 и текущей цены 57.92. Многие сравнивают 0.82% и 8.75% перед размещением ордеров на 57.92 или 58.22. Изучайте ежедневные изменения цены DEUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers Russell US Multifactor ETF?

Самая высокая цена Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) за последний год составила 58.68. Акции заметно колебались в пределах 47.62 - 58.68, сравнение с 57.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers Russell US Multifactor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers Russell US Multifactor ETF?

Самая низкая цена Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) за год составила 47.62. Сравнение с текущими 57.92 и 47.62 - 58.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DEUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DEUS?

В прошлом Xtrackers Russell US Multifactor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.91 и 6.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.77 58.07
Годовой диапазон
47.62 58.68
Предыдущее закрытие
57.91
Open
57.84
Bid
57.92
Ask
58.22
Low
57.77
High
58.07
Объем
14
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.82%
6-месячное изменение
8.75%
Годовое изменение
6.61%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8