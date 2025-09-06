- Panorámica
DEUS: Xtrackers Russell US Multifactor ETF
El tipo de cambio de DEUS de hoy ha cambiado un -0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.83, mientras que el máximo ha alcanzado 57.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Xtrackers Russell US Multifactor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DEUS hoy?
Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) se evalúa hoy en 57.83. El instrumento se negocia dentro de -0.16%; el cierre de ayer ha sido 57.92 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DEUS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Xtrackers Russell US Multifactor ETF?
Xtrackers Russell US Multifactor ETF se evalúa actualmente en 57.83. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.44% y USD. Monitoree los movimientos de DEUS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DEUS?
Puede comprar acciones de Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) al precio actual de 57.83. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 57.83 o 58.13, mientras que 3 y -0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DEUS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DEUS?
Invertir en Xtrackers Russell US Multifactor ETF implica tener en cuenta el rango anual 47.62 - 58.68 y el precio actual 57.83. Muchos comparan 0.66% y 8.58% antes de colocar órdenes en 57.83 o 58.13. Estudie los cambios diarios de precios de DEUS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Xtrackers Russell US Multifactor ETF?
El precio más alto de Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) en el último año ha sido 58.68. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 47.62 - 58.68, una comparación con 57.92 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Xtrackers Russell US Multifactor ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Xtrackers Russell US Multifactor ETF?
El precio más bajo de Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) para el año ha sido 47.62. La comparación con los actuales 57.83 y 47.62 - 58.68 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DEUS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DEUS?
En el pasado, Xtrackers Russell US Multifactor ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 57.92 y 6.44% después de las acciones corporativas.
Cierres anteriores
- 57.92
Open
- 57.84
Bid
- 57.83
Ask
- 58.13
Low
- 57.83
High
- 57.84
Volumen
- 3
Cambio diario
- -0.16%
Cambio mensual
- 0.66%
Cambio a 6 meses
- 8.58%
Cambio anual
- 6.44%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8