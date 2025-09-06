QuotazioniSezioni
Valute / DEUS
DEUS: Xtrackers Russell US Multifactor ETF

57.92 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DEUS ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.77 e ad un massimo di 58.07.

Segui le dinamiche di Xtrackers Russell US Multifactor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DEUS News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DEUS oggi?

Oggi le azioni Xtrackers Russell US Multifactor ETF sono prezzate a 57.92. Viene scambiato all'interno di 0.02%, la chiusura di ieri è stata 57.91 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DEUS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Xtrackers Russell US Multifactor ETF pagano dividendi?

Xtrackers Russell US Multifactor ETF è attualmente valutato a 57.92. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.61% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DEUS.

Come acquistare azioni DEUS?

Puoi acquistare azioni Xtrackers Russell US Multifactor ETF al prezzo attuale di 57.92. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 57.92 o 58.22, mentre 14 e 0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DEUS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DEUS?

Investire in Xtrackers Russell US Multifactor ETF implica considerare l'intervallo annuale 47.62 - 58.68 e il prezzo attuale 57.92. Molti confrontano 0.82% e 8.75% prima di effettuare ordini su 57.92 o 58.22. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DEUS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Xtrackers Russell US Multifactor ETF?

Il prezzo massimo di Xtrackers Russell US Multifactor ETF nell'ultimo anno è stato 58.68. All'interno di 47.62 - 58.68, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 57.91 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Xtrackers Russell US Multifactor ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Xtrackers Russell US Multifactor ETF?

Il prezzo più basso di Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) nel corso dell'anno è stato 47.62. Confrontandolo con gli attuali 57.92 e 47.62 - 58.68 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DEUS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DEUS?

Xtrackers Russell US Multifactor ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 57.91 e 6.61%.

Intervallo Giornaliero
57.77 58.07
Intervallo Annuale
47.62 58.68
Chiusura Precedente
57.91
Apertura
57.84
Bid
57.92
Ask
58.22
Minimo
57.77
Massimo
58.07
Volume
14
Variazione giornaliera
0.02%
Variazione Mensile
0.82%
Variazione Semestrale
8.75%
Variazione Annuale
6.61%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8