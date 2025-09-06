报价部分
货币 / DEUS
DEUS: Xtrackers Russell US Multifactor ETF

57.83 USD 0.09 (0.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DEUS汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点57.83和高点57.84进行交易。

关注Xtrackers Russell US Multifactor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DEUS新闻

常见问题解答

DEUS股票今天的价格是多少？

Xtrackers Russell US Multifactor ETF股票今天的定价为57.83。它在-0.16%范围内交易，昨天的收盘价为57.92，交易量达到3。DEUS的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers Russell US Multifactor ETF股票是否支付股息？

Xtrackers Russell US Multifactor ETF目前的价值为57.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.44%和USD。实时查看图表以跟踪DEUS走势。

如何购买DEUS股票？

您可以以57.83的当前价格购买Xtrackers Russell US Multifactor ETF股票。订单通常设置在57.83或58.13附近，而3和-0.02%显示市场活动。立即关注DEUS的实时图表更新。

如何投资DEUS股票？

投资Xtrackers Russell US Multifactor ETF需要考虑年度范围47.62 - 58.68和当前价格57.83。许多人在以57.83或58.13下订单之前，会比较0.66%和。实时查看DEUS价格图表，了解每日变化。

Xtrackers Russell US Multifactor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers Russell US Multifactor ETF的最高价格是58.68。在47.62 - 58.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers Russell US Multifactor ETF的绩效。

Xtrackers Russell US Multifactor ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers Russell US Multifactor ETF（DEUS）的最低价格为47.62。将其与当前的57.83和47.62 - 58.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DEUS股票是什么时候拆分的？

Xtrackers Russell US Multifactor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.92和6.44%中可见。

日范围
57.83 57.84
年范围
47.62 58.68
前一天收盘价
57.92
开盘价
57.84
卖价
57.83
买价
58.13
最低价
57.83
最高价
57.84
交易量
3
日变化
-0.16%
月变化
0.66%
6个月变化
8.58%
年变化
6.44%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8