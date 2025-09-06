- Übersicht
DEUS: Xtrackers Russell US Multifactor ETF
Der Wechselkurs von DEUS hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.83 bis zu einem Hoch von 58.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xtrackers Russell US Multifactor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DEUS heute?
Die Aktie von Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) notiert heute bei 58.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 57.92 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von DEUS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DEUS Dividenden?
Xtrackers Russell US Multifactor ETF wird derzeit mit 58.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.88% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DEUS zu verfolgen.
Wie kaufe ich DEUS-Aktien?
Sie können Aktien von Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) zum aktuellen Kurs von 58.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 58.07 oder 58.37 platziert, während 22 und 0.40% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DEUS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DEUS-Aktien?
Bei einer Investition in Xtrackers Russell US Multifactor ETF müssen die jährliche Spanne 47.62 - 58.68 und der aktuelle Kurs 58.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.08% und 9.03%, bevor sie Orders zu 58.07 oder 58.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DEUS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Xtrackers Russell US Multifactor ETF?
Der höchste Kurs von Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) im vergangenen Jahr lag bei 58.68. Innerhalb von 47.62 - 58.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 57.92 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Xtrackers Russell US Multifactor ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Xtrackers Russell US Multifactor ETF?
Der niedrigste Kurs von Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) im Laufe des Jahres betrug 47.62. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 58.07 und der Spanne 47.62 - 58.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DEUS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DEUS statt?
Xtrackers Russell US Multifactor ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 57.92 und 6.88% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.92
- Eröffnung
- 57.84
- Bid
- 58.07
- Ask
- 58.37
- Tief
- 57.83
- Hoch
- 58.13
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 1.08%
- 6-Monatsänderung
- 9.03%
- Jahresänderung
- 6.88%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8