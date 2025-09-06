CotationsSections
Devises / DEUS
DEUS: Xtrackers Russell US Multifactor ETF

57.92 USD 0.01 (0.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DEUS a changé de 0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.77 et à un maximum de 58.07.

Suivez la dynamique Xtrackers Russell US Multifactor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DEUS aujourd'hui ?

L'action Xtrackers Russell US Multifactor ETF est cotée à 57.92 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.02%, a clôturé hier à 57.91 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de DEUS présente ces mises à jour.

L'action Xtrackers Russell US Multifactor ETF verse-t-elle des dividendes ?

Xtrackers Russell US Multifactor ETF est actuellement valorisé à 57.92. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.61% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DEUS.

Comment acheter des actions DEUS ?

Vous pouvez acheter des actions Xtrackers Russell US Multifactor ETF au cours actuel de 57.92. Les ordres sont généralement placés à proximité de 57.92 ou de 58.22, le 14 et le 0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DEUS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DEUS ?

Investir dans Xtrackers Russell US Multifactor ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 47.62 - 58.68 et le prix actuel 57.92. Beaucoup comparent 0.82% et 8.75% avant de passer des ordres à 57.92 ou 58.22. Consultez le graphique du cours de DEUS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Xtrackers Russell US Multifactor ETF ?

Le cours le plus élevé de Xtrackers Russell US Multifactor ETF l'année dernière était 58.68. Au cours de 47.62 - 58.68, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 57.91 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Xtrackers Russell US Multifactor ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Xtrackers Russell US Multifactor ETF ?

Le cours le plus bas de Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) sur l'année a été 47.62. Sa comparaison avec 57.92 et 47.62 - 58.68 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DEUS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DEUS a-t-elle été divisée ?

Xtrackers Russell US Multifactor ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 57.91 et 6.61% après les opérations sur titres.

Range quotidien
57.77 58.07
Range Annuel
47.62 58.68
Clôture Précédente
57.91
Ouverture
57.84
Bid
57.92
Ask
58.22
Plus Bas
57.77
Plus Haut
58.07
Volume
14
Changement quotidien
0.02%
Changement Mensuel
0.82%
Changement à 6 Mois
8.75%
Changement Annuel
6.61%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8