DEUS: Xtrackers Russell US Multifactor ETF

57.83 USD 0.09 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DEUSの今日の為替レートは、-0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり57.83の安値と57.84の高値で取引されました。

Xtrackers Russell US Multifactor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DEUS株の現在の価格は？

Xtrackers Russell US Multifactor ETFの株価は本日57.83です。-0.16%内で取引され、前日の終値は57.92、取引量は3に達しました。DEUSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Xtrackers Russell US Multifactor ETFの株は配当を出しますか？

Xtrackers Russell US Multifactor ETFの現在の価格は57.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.44%やUSDにも注目します。DEUSの動きはライブチャートで確認できます。

DEUS株を買う方法は？

Xtrackers Russell US Multifactor ETFの株は現在57.83で購入可能です。注文は通常57.83または58.13付近で行われ、3や-0.02%が市場の動きを示します。DEUSの最新情報はライブチャートで確認できます。

DEUS株に投資する方法は？

Xtrackers Russell US Multifactor ETFへの投資では、年間の値幅47.62 - 58.68と現在の57.83を考慮します。注文は多くの場合57.83や58.13で行われる前に、0.66%や8.58%と比較されます。DEUSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Xtrackers Russell US Multifactor ETFの株の最高値は？

Xtrackers Russell US Multifactor ETFの過去1年の最高値は58.68でした。47.62 - 58.68内で株価は大きく変動し、57.92と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers Russell US Multifactor ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Xtrackers Russell US Multifactor ETFの株の最低値は？

Xtrackers Russell US Multifactor ETF(DEUS)の年間最安値は47.62でした。現在の57.83や47.62 - 58.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DEUSの動きはライブチャートで確認できます。

DEUSの株式分割はいつ行われましたか？

Xtrackers Russell US Multifactor ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、57.92、6.44%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
57.83 57.84
1年のレンジ
47.62 58.68
以前の終値
57.92
始値
57.84
買値
57.83
買値
58.13
安値
57.83
高値
57.84
出来高
3
1日の変化
-0.16%
1ヶ月の変化
0.66%
6ヶ月の変化
8.58%
1年の変化
6.44%
