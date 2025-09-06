Xtrackers Russell US Multifactor ETFの現在の価格は57.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.44%やUSDにも注目します。DEUSの動きはライブチャートで確認できます。

Xtrackers Russell US Multifactor ETFへの投資では、年間の値幅47.62 - 58.68と現在の57.83を考慮します。注文は多くの場合57.83や58.13で行われる前に、0.66%や8.58%と比較されます。DEUSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Xtrackers Russell US Multifactor ETFの過去1年の最高値は58.68でした。47.62 - 58.68内で株価は大きく変動し、57.92と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers Russell US Multifactor ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Xtrackers Russell US Multifactor ETFの株の最低値は？

Xtrackers Russell US Multifactor ETF(DEUS)の年間最安値は47.62でした。現在の57.83や47.62 - 58.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DEUSの動きはライブチャートで確認できます。