DBRG-PJ: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J
A taxa do DBRG-PJ para hoje mudou para -0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.02 e o mais alto foi 22.22.
Veja a dinâmica do par de moedas DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DBRG-PJ hoje?
Hoje DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J (DBRG-PJ) está avaliado em 22.04. O instrumento é negociado dentro de -0.50%, o fechamento de ontem foi 22.15, e o volume de negociação atingiu 43. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DBRG-PJ em tempo real.
As ações de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J pagam dividendos?
Atualmente DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J está avaliado em 22.04. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.68% e USD. Monitore os movimentos de DBRG-PJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DBRG-PJ?
Você pode comprar ações de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J (DBRG-PJ) pelo preço atual 22.04. Ordens geralmente são executadas perto de 22.04 ou 22.34, enquanto 43 e -0.77% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DBRG-PJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DBRG-PJ?
Investir em DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J envolve considerar a faixa anual 20.30 - 22.45 e o preço atual 22.04. Muitos comparam 2.18% e -0.68% antes de enviar ordens em 22.04 ou 22.34. Estude as mudanças diárias de preço de DBRG-PJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Digitalbridge Group, Inc.?
O maior preço de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) no último ano foi 22.45. As ações oscilaram bastante dentro de 20.30 - 22.45, e a comparação com 22.15 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Digitalbridge Group, Inc.?
O menor preço de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) no ano foi 20.30. A comparação com o preço atual 22.04 e 20.30 - 22.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DBRG-PJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DBRG-PJ?
No passado DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.15 e -0.68% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.15
- Open
- 22.21
- Bid
- 22.04
- Ask
- 22.34
- Low
- 22.02
- High
- 22.22
- Volume
- 43
- Mudança diária
- -0.50%
- Mudança mensal
- 2.18%
- Mudança de 6 meses
- -0.68%
- Mudança anual
- -0.68%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4