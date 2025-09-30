CotaçõesSeções
DBRG-PJ: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J

22.04 USD 0.11 (0.50%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DBRG-PJ para hoje mudou para -0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.02 e o mais alto foi 22.22.

Veja a dinâmica do par de moedas DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DBRG-PJ hoje?

Hoje DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J (DBRG-PJ) está avaliado em 22.04. O instrumento é negociado dentro de -0.50%, o fechamento de ontem foi 22.15, e o volume de negociação atingiu 43. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DBRG-PJ em tempo real.

As ações de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J pagam dividendos?

Atualmente DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J está avaliado em 22.04. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.68% e USD. Monitore os movimentos de DBRG-PJ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DBRG-PJ?

Você pode comprar ações de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J (DBRG-PJ) pelo preço atual 22.04. Ordens geralmente são executadas perto de 22.04 ou 22.34, enquanto 43 e -0.77% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DBRG-PJ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DBRG-PJ?

Investir em DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J envolve considerar a faixa anual 20.30 - 22.45 e o preço atual 22.04. Muitos comparam 2.18% e -0.68% antes de enviar ordens em 22.04 ou 22.34. Estude as mudanças diárias de preço de DBRG-PJ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Digitalbridge Group, Inc.?

O maior preço de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) no último ano foi 22.45. As ações oscilaram bastante dentro de 20.30 - 22.45, e a comparação com 22.15 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Digitalbridge Group, Inc.?

O menor preço de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) no ano foi 20.30. A comparação com o preço atual 22.04 e 20.30 - 22.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DBRG-PJ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DBRG-PJ?

No passado DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.15 e -0.68% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.02 22.22
Faixa anual
20.30 22.45
Fechamento anterior
22.15
Open
22.21
Bid
22.04
Ask
22.34
Low
22.02
High
22.22
Volume
43
Mudança diária
-0.50%
Mudança mensal
2.18%
Mudança de 6 meses
-0.68%
Mudança anual
-0.68%
