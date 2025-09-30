QuotazioniSezioni
DBRG-PJ: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J

22.04 USD 0.11 (0.50%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DBRG-PJ ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.02 e ad un massimo di 22.22.

Segui le dinamiche di DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DBRG-PJ oggi?

Oggi le azioni DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J sono prezzate a 22.04. Viene scambiato all'interno di -0.50%, la chiusura di ieri è stata 22.15 e il volume degli scambi ha raggiunto 43. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBRG-PJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J pagano dividendi?

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J è attualmente valutato a 22.04. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.68% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBRG-PJ.

Come acquistare azioni DBRG-PJ?

Puoi acquistare azioni DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J al prezzo attuale di 22.04. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.04 o 22.34, mentre 43 e -0.77% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBRG-PJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DBRG-PJ?

Investire in DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J implica considerare l'intervallo annuale 20.30 - 22.45 e il prezzo attuale 22.04. Molti confrontano 2.18% e -0.68% prima di effettuare ordini su 22.04 o 22.34. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBRG-PJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Digitalbridge Group, Inc.?

Il prezzo massimo di Digitalbridge Group, Inc. nell'ultimo anno è stato 22.45. All'interno di 20.30 - 22.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.15 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Digitalbridge Group, Inc.?

Il prezzo più basso di Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) nel corso dell'anno è stato 20.30. Confrontandolo con gli attuali 22.04 e 20.30 - 22.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBRG-PJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBRG-PJ?

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.15 e -0.68%.

Intervallo Giornaliero
22.02 22.22
Intervallo Annuale
20.30 22.45
Chiusura Precedente
22.15
Apertura
22.21
Bid
22.04
Ask
22.34
Minimo
22.02
Massimo
22.22
Volume
43
Variazione giornaliera
-0.50%
Variazione Mensile
2.18%
Variazione Semestrale
-0.68%
Variazione Annuale
-0.68%
