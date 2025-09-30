- Panoramica
DBRG-PJ: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J
Il tasso di cambio DBRG-PJ ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.02 e ad un massimo di 22.22.
Segui le dinamiche di DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DBRG-PJ oggi?
Oggi le azioni DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J sono prezzate a 22.04. Viene scambiato all'interno di -0.50%, la chiusura di ieri è stata 22.15 e il volume degli scambi ha raggiunto 43. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBRG-PJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J pagano dividendi?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J è attualmente valutato a 22.04. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.68% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBRG-PJ.
Come acquistare azioni DBRG-PJ?
Puoi acquistare azioni DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J al prezzo attuale di 22.04. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.04 o 22.34, mentre 43 e -0.77% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBRG-PJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DBRG-PJ?
Investire in DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J implica considerare l'intervallo annuale 20.30 - 22.45 e il prezzo attuale 22.04. Molti confrontano 2.18% e -0.68% prima di effettuare ordini su 22.04 o 22.34. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBRG-PJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Digitalbridge Group, Inc.?
Il prezzo massimo di Digitalbridge Group, Inc. nell'ultimo anno è stato 22.45. All'interno di 20.30 - 22.45, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.15 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Digitalbridge Group, Inc.?
Il prezzo più basso di Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) nel corso dell'anno è stato 20.30. Confrontandolo con gli attuali 22.04 e 20.30 - 22.45 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBRG-PJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBRG-PJ?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.15 e -0.68%.
- Chiusura Precedente
- 22.15
- Apertura
- 22.21
- Bid
- 22.04
- Ask
- 22.34
- Minimo
- 22.02
- Massimo
- 22.22
- Volume
- 43
- Variazione giornaliera
- -0.50%
- Variazione Mensile
- 2.18%
- Variazione Semestrale
- -0.68%
- Variazione Annuale
- -0.68%
