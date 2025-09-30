- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DBRG-PJ: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J
Le taux de change de DBRG-PJ a changé de -0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.02 et à un maximum de 22.22.
Suivez la dynamique DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DBRG-PJ aujourd'hui ?
L'action DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J est cotée à 22.04 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.50%, a clôturé hier à 22.15 et son volume d'échange a atteint 43. Le graphique en temps réel du cours de DBRG-PJ présente ces mises à jour.
L'action DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J verse-t-elle des dividendes ?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J est actuellement valorisé à 22.04. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.68% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DBRG-PJ.
Comment acheter des actions DBRG-PJ ?
Vous pouvez acheter des actions DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J au cours actuel de 22.04. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.04 ou de 22.34, le 43 et le -0.77% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DBRG-PJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DBRG-PJ ?
Investir dans DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.30 - 22.45 et le prix actuel 22.04. Beaucoup comparent 2.18% et -0.68% avant de passer des ordres à 22.04 ou 22.34. Consultez le graphique du cours de DBRG-PJ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Digitalbridge Group, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Digitalbridge Group, Inc. l'année dernière était 22.45. Au cours de 20.30 - 22.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.15 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Digitalbridge Group, Inc. ?
Le cours le plus bas de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) sur l'année a été 20.30. Sa comparaison avec 22.04 et 20.30 - 22.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DBRG-PJ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DBRG-PJ a-t-elle été divisée ?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.15 et -0.68% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.15
- Ouverture
- 22.21
- Bid
- 22.04
- Ask
- 22.34
- Plus Bas
- 22.02
- Plus Haut
- 22.22
- Volume
- 43
- Changement quotidien
- -0.50%
- Changement Mensuel
- 2.18%
- Changement à 6 Mois
- -0.68%
- Changement Annuel
- -0.68%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4