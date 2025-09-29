КотировкиРазделы
DBRG-PJ: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J

22.04 USD 0.11 (0.50%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DBRG-PJ за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.02, а максимальная — 22.22.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DBRG-PJ сегодня?

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J (DBRG-PJ) сегодня оценивается на уровне 22.04. Инструмент торгуется в пределах -0.50%, вчерашнее закрытие составило 22.15, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DBRG-PJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J?

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J в настоящее время оценивается в 22.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.68% и USD. Отслеживайте движения DBRG-PJ на графике в реальном времени.

Как купить акции DBRG-PJ?

Вы можете купить акции DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J (DBRG-PJ) по текущей цене 22.04. Ордера обычно размещаются около 22.04 или 22.34, тогда как 43 и -0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DBRG-PJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DBRG-PJ?

Инвестирование в DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J предполагает учет годового диапазона 20.30 - 22.45 и текущей цены 22.04. Многие сравнивают 2.18% и -0.68% перед размещением ордеров на 22.04 или 22.34. Изучайте ежедневные изменения цены DBRG-PJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Digitalbridge Group, Inc.?

Самая высокая цена Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) за последний год составила 22.45. Акции заметно колебались в пределах 20.30 - 22.45, сравнение с 22.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Digitalbridge Group, Inc.?

Самая низкая цена Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) за год составила 20.30. Сравнение с текущими 22.04 и 20.30 - 22.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DBRG-PJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DBRG-PJ?

В прошлом DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.15 и -0.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.02 22.22
Годовой диапазон
20.30 22.45
Предыдущее закрытие
22.15
Open
22.21
Bid
22.04
Ask
22.34
Low
22.02
High
22.22
Объем
43
Дневное изменение
-0.50%
Месячное изменение
2.18%
6-месячное изменение
-0.68%
Годовое изменение
-0.68%
