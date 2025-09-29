- Обзор рынка
DBRG-PJ: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J
Курс DBRG-PJ за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.02, а максимальная — 22.22.
Следите за динамикой DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DBRG-PJ сегодня?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J (DBRG-PJ) сегодня оценивается на уровне 22.04. Инструмент торгуется в пределах -0.50%, вчерашнее закрытие составило 22.15, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DBRG-PJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J в настоящее время оценивается в 22.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.68% и USD. Отслеживайте движения DBRG-PJ на графике в реальном времени.
Как купить акции DBRG-PJ?
Вы можете купить акции DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J (DBRG-PJ) по текущей цене 22.04. Ордера обычно размещаются около 22.04 или 22.34, тогда как 43 и -0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DBRG-PJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DBRG-PJ?
Инвестирование в DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J предполагает учет годового диапазона 20.30 - 22.45 и текущей цены 22.04. Многие сравнивают 2.18% и -0.68% перед размещением ордеров на 22.04 или 22.34. Изучайте ежедневные изменения цены DBRG-PJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Digitalbridge Group, Inc.?
Самая высокая цена Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) за последний год составила 22.45. Акции заметно колебались в пределах 20.30 - 22.45, сравнение с 22.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Digitalbridge Group, Inc.?
Самая низкая цена Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) за год составила 20.30. Сравнение с текущими 22.04 и 20.30 - 22.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DBRG-PJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DBRG-PJ?
В прошлом DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.15 и -0.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.15
- Open
- 22.21
- Bid
- 22.04
- Ask
- 22.34
- Low
- 22.02
- High
- 22.22
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- 2.18%
- 6-месячное изменение
- -0.68%
- Годовое изменение
- -0.68%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%