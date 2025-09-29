DBRG-PJ: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J
今日DBRG-PJ汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点22.02和高点22.22进行交易。
关注DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DBRG-PJ股票今天的价格是多少？
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J股票今天的定价为22.04。它在-0.50%范围内交易，昨天的收盘价为22.15，交易量达到43。DBRG-PJ的实时价格图表显示了这些更新。
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J股票是否支付股息？
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J目前的价值为22.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.68%和USD。实时查看图表以跟踪DBRG-PJ走势。
如何购买DBRG-PJ股票？
您可以以22.04的当前价格购买DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J股票。订单通常设置在22.04或22.34附近，而43和-0.77%显示市场活动。立即关注DBRG-PJ的实时图表更新。
如何投资DBRG-PJ股票？
投资DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J需要考虑年度范围20.30 - 22.45和当前价格22.04。许多人在以22.04或22.34下订单之前，会比较2.18%和。实时查看DBRG-PJ价格图表，了解每日变化。
Digitalbridge Group, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Digitalbridge Group, Inc.的最高价格是22.45。在20.30 - 22.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J的绩效。
Digitalbridge Group, Inc.股票的最低价格是多少？
Digitalbridge Group, Inc.（DBRG-PJ）的最低价格为20.30。将其与当前的22.04和20.30 - 22.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DBRG-PJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DBRG-PJ股票是什么时候拆分的？
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.15和-0.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.15
- 开盘价
- 22.21
- 卖价
- 22.04
- 买价
- 22.34
- 最低价
- 22.02
- 最高价
- 22.22
- 交易量
- 43
- 日变化
- -0.50%
- 月变化
- 2.18%
- 6个月变化
- -0.68%
- 年变化
- -0.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值