通貨 / DBRG-PJ
DBRG-PJ: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J

22.04 USD 0.11 (0.50%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DBRG-PJの今日の為替レートは、-0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり22.02の安値と22.22の高値で取引されました。

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series Jダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

DBRG-PJ株の現在の価格は？

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series Jの株価は本日22.04です。-0.50%内で取引され、前日の終値は22.15、取引量は43に達しました。DBRG-PJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series Jの株は配当を出しますか？

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series Jの現在の価格は22.04です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.68%やUSDにも注目します。DBRG-PJの動きはライブチャートで確認できます。

DBRG-PJ株を買う方法は？

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series Jの株は現在22.04で購入可能です。注文は通常22.04または22.34付近で行われ、43や-0.77%が市場の動きを示します。DBRG-PJの最新情報はライブチャートで確認できます。

DBRG-PJ株に投資する方法は？

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series Jへの投資では、年間の値幅20.30 - 22.45と現在の22.04を考慮します。注文は多くの場合22.04や22.34で行われる前に、2.18%や-0.68%と比較されます。DBRG-PJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Digitalbridge Group, Inc.の株の最高値は？

Digitalbridge Group, Inc.の過去1年の最高値は22.45でした。20.30 - 22.45内で株価は大きく変動し、22.15と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DigitalBridge Group Inc 7.125% Series Jのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Digitalbridge Group, Inc.の株の最低値は？

Digitalbridge Group, Inc.(DBRG-PJ)の年間最安値は20.30でした。現在の22.04や20.30 - 22.45と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBRG-PJの動きはライブチャートで確認できます。

DBRG-PJの株式分割はいつ行われましたか？

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series Jは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.15、-0.68%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.02 22.22
1年のレンジ
20.30 22.45
以前の終値
22.15
始値
22.21
買値
22.04
買値
22.34
安値
22.02
高値
22.22
出来高
43
1日の変化
-0.50%
1ヶ月の変化
2.18%
6ヶ月の変化
-0.68%
1年の変化
-0.68%
