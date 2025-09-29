- Panorámica
DBRG-PJ: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J
El tipo de cambio de DBRG-PJ de hoy ha cambiado un -0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.02, mientras que el máximo ha alcanzado 22.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DBRG-PJ hoy?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J (DBRG-PJ) se evalúa hoy en 22.04. El instrumento se negocia dentro de -0.50%; el cierre de ayer ha sido 22.15 y el volumen comercial ha alcanzado 43. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DBRG-PJ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J se evalúa actualmente en 22.04. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.68% y USD. Monitoree los movimientos de DBRG-PJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DBRG-PJ?
Puede comprar acciones de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J (DBRG-PJ) al precio actual de 22.04. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.04 o 22.34, mientras que 43 y -0.77% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DBRG-PJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DBRG-PJ?
Invertir en DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J implica tener en cuenta el rango anual 20.30 - 22.45 y el precio actual 22.04. Muchos comparan 2.18% y -0.68% antes de colocar órdenes en 22.04 o 22.34. Estudie los cambios diarios de precios de DBRG-PJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Digitalbridge Group, Inc.?
El precio más alto de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) en el último año ha sido 22.45. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.30 - 22.45, una comparación con 22.15 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Digitalbridge Group, Inc.?
El precio más bajo de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) para el año ha sido 20.30. La comparación con los actuales 22.04 y 20.30 - 22.45 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DBRG-PJ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DBRG-PJ?
En el pasado, DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.15 y -0.68% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 22.15
- Open
- 22.21
- Bid
- 22.04
- Ask
- 22.34
- Low
- 22.02
- High
- 22.22
- Volumen
- 43
- Cambio diario
- -0.50%
- Cambio mensual
- 2.18%
- Cambio a 6 meses
- -0.68%
- Cambio anual
- -0.68%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.