Divisas / DBRG-PJ
DBRG-PJ: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J

22.04 USD 0.11 (0.50%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DBRG-PJ de hoy ha cambiado un -0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.02, mientras que el máximo ha alcanzado 22.22.

Siga la dinámica de la pareja de divisas DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DBRG-PJ hoy?

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J (DBRG-PJ) se evalúa hoy en 22.04. El instrumento se negocia dentro de -0.50%; el cierre de ayer ha sido 22.15 y el volumen comercial ha alcanzado 43. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DBRG-PJ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J?

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J se evalúa actualmente en 22.04. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.68% y USD. Monitoree los movimientos de DBRG-PJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DBRG-PJ?

Puede comprar acciones de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J (DBRG-PJ) al precio actual de 22.04. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.04 o 22.34, mientras que 43 y -0.77% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DBRG-PJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DBRG-PJ?

Invertir en DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J implica tener en cuenta el rango anual 20.30 - 22.45 y el precio actual 22.04. Muchos comparan 2.18% y -0.68% antes de colocar órdenes en 22.04 o 22.34. Estudie los cambios diarios de precios de DBRG-PJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Digitalbridge Group, Inc.?

El precio más alto de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) en el último año ha sido 22.45. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.30 - 22.45, una comparación con 22.15 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Digitalbridge Group, Inc.?

El precio más bajo de Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) para el año ha sido 20.30. La comparación con los actuales 22.04 y 20.30 - 22.45 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DBRG-PJ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DBRG-PJ?

En el pasado, DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.15 y -0.68% después de las acciones corporativas.

Rango diario
22.02 22.22
Rango anual
20.30 22.45
Cierres anteriores
22.15
Open
22.21
Bid
22.04
Ask
22.34
Low
22.02
High
22.22
Volumen
43
Cambio diario
-0.50%
Cambio mensual
2.18%
Cambio a 6 meses
-0.68%
Cambio anual
-0.68%
