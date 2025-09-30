KurseKategorien
DBRG-PJ: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J

22.04 USD 0.11 (0.50%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DBRG-PJ hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.02 bis zu einem Hoch von 22.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DBRG-PJ heute?

Die Aktie von DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J (DBRG-PJ) notiert heute bei 22.04. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.50% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.15 und das Handelsvolumen erreichte 43. Das Live-Chart von DBRG-PJ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DBRG-PJ Dividenden?

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J wird derzeit mit 22.04 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.68% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DBRG-PJ zu verfolgen.

Wie kaufe ich DBRG-PJ-Aktien?

Sie können Aktien von DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J (DBRG-PJ) zum aktuellen Kurs von 22.04 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.04 oder 22.34 platziert, während 43 und -0.77% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DBRG-PJ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DBRG-PJ-Aktien?

Bei einer Investition in DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J müssen die jährliche Spanne 20.30 - 22.45 und der aktuelle Kurs 22.04 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.18% und -0.68%, bevor sie Orders zu 22.04 oder 22.34 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DBRG-PJ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Digitalbridge Group, Inc.?

Der höchste Kurs von Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) im vergangenen Jahr lag bei 22.45. Innerhalb von 20.30 - 22.45 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.15 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Digitalbridge Group, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) im Laufe des Jahres betrug 20.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.04 und der Spanne 20.30 - 22.45 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DBRG-PJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DBRG-PJ statt?

DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.15 und -0.68% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.02 22.22
Jahresspanne
20.30 22.45
Vorheriger Schlusskurs
22.15
Eröffnung
22.21
Bid
22.04
Ask
22.34
Tief
22.02
Hoch
22.22
Volumen
43
Tagesänderung
-0.50%
Monatsänderung
2.18%
6-Monatsänderung
-0.68%
Jahresänderung
-0.68%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4