DBRG-PJ: DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J
Der Wechselkurs von DBRG-PJ hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.02 bis zu einem Hoch von 22.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DBRG-PJ heute?
Die Aktie von DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J (DBRG-PJ) notiert heute bei 22.04. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.50% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.15 und das Handelsvolumen erreichte 43. Das Live-Chart von DBRG-PJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DBRG-PJ Dividenden?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J wird derzeit mit 22.04 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.68% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DBRG-PJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich DBRG-PJ-Aktien?
Sie können Aktien von DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J (DBRG-PJ) zum aktuellen Kurs von 22.04 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.04 oder 22.34 platziert, während 43 und -0.77% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DBRG-PJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DBRG-PJ-Aktien?
Bei einer Investition in DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J müssen die jährliche Spanne 20.30 - 22.45 und der aktuelle Kurs 22.04 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.18% und -0.68%, bevor sie Orders zu 22.04 oder 22.34 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DBRG-PJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Digitalbridge Group, Inc.?
Der höchste Kurs von Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) im vergangenen Jahr lag bei 22.45. Innerhalb von 20.30 - 22.45 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.15 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Digitalbridge Group, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Digitalbridge Group, Inc. (DBRG-PJ) im Laufe des Jahres betrug 20.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.04 und der Spanne 20.30 - 22.45 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DBRG-PJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DBRG-PJ statt?
DigitalBridge Group Inc 7.125% Series J hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.15 und -0.68% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.15
- Eröffnung
- 22.21
- Bid
- 22.04
- Ask
- 22.34
- Tief
- 22.02
- Hoch
- 22.22
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- -0.50%
- Monatsänderung
- 2.18%
- 6-Monatsänderung
- -0.68%
- Jahresänderung
- -0.68%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4