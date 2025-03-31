- Visão do mercado
DBEF: Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
A taxa do DBEF para hoje mudou para -0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.17 e o mais alto foi 46.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBEF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DBEF hoje?
Hoje Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) está avaliado em 46.29. O instrumento é negociado dentro de -0.02%, o fechamento de ontem foi 46.30, e o volume de negociação atingiu 628. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DBEF em tempo real.
As ações de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF está avaliado em 46.29. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.00% e USD. Monitore os movimentos de DBEF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DBEF?
Você pode comprar ações de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) pelo preço atual 46.29. Ordens geralmente são executadas perto de 46.29 ou 46.59, enquanto 628 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DBEF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DBEF?
Investir em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF envolve considerar a faixa anual 37.80 - 46.42 e o preço atual 46.29. Muitos comparam 2.68% e 6.63% antes de enviar ordens em 46.29 ou 46.59. Estude as mudanças diárias de preço de DBEF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF?
O maior preço de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) no último ano foi 46.42. As ações oscilaram bastante dentro de 37.80 - 46.42, e a comparação com 46.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF?
O menor preço de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) no ano foi 37.80. A comparação com o preço atual 46.29 e 37.80 - 46.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DBEF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DBEF?
No passado Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 46.30 e 10.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 46.30
- Open
- 46.24
- Bid
- 46.29
- Ask
- 46.59
- Low
- 46.17
- High
- 46.35
- Volume
- 628
- Mudança diária
- -0.02%
- Mudança mensal
- 2.68%
- Mudança de 6 meses
- 6.63%
- Mudança anual
- 10.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8