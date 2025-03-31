- Aperçu
DBEF: Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
Le taux de change de DBEF a changé de 0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.22 et à un maximum de 46.34.
Suivez la dynamique Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBEF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DBEF aujourd'hui ?
L'action Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF est cotée à 46.30 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.15%, a clôturé hier à 46.23 et son volume d'échange a atteint 601. Le graphique en temps réel du cours de DBEF présente ces mises à jour.
L'action Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF est actuellement valorisé à 46.30. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.03% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DBEF.
Comment acheter des actions DBEF ?
Vous pouvez acheter des actions Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF au cours actuel de 46.30. Les ordres sont généralement placés à proximité de 46.30 ou de 46.60, le 601 et le 0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DBEF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DBEF ?
Investir dans Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 37.80 - 46.42 et le prix actuel 46.30. Beaucoup comparent 2.71% et 6.66% avant de passer des ordres à 46.30 ou 46.60. Consultez le graphique du cours de DBEF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF l'année dernière était 46.42. Au cours de 37.80 - 46.42, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 46.23 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) sur l'année a été 37.80. Sa comparaison avec 46.30 et 37.80 - 46.42 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DBEF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DBEF a-t-elle été divisée ?
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 46.23 et 10.03% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 46.23
- Ouverture
- 46.26
- Bid
- 46.30
- Ask
- 46.60
- Plus Bas
- 46.22
- Plus Haut
- 46.34
- Volume
- 601
- Changement quotidien
- 0.15%
- Changement Mensuel
- 2.71%
- Changement à 6 Mois
- 6.66%
- Changement Annuel
- 10.03%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8