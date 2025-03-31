- Panorámica
DBEF: Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
El tipo de cambio de DBEF de hoy ha cambiado un -0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.17, mientras que el máximo ha alcanzado 46.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DBEF hoy?
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) se evalúa hoy en 46.29. El instrumento se negocia dentro de -0.02%; el cierre de ayer ha sido 46.30 y el volumen comercial ha alcanzado 628. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DBEF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF?
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF se evalúa actualmente en 46.29. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.00% y USD. Monitoree los movimientos de DBEF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DBEF?
Puede comprar acciones de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) al precio actual de 46.29. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 46.29 o 46.59, mientras que 628 y 0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DBEF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DBEF?
Invertir en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 37.80 - 46.42 y el precio actual 46.29. Muchos comparan 2.68% y 6.63% antes de colocar órdenes en 46.29 o 46.59. Estudie los cambios diarios de precios de DBEF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF?
El precio más alto de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) en el último año ha sido 46.42. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 37.80 - 46.42, una comparación con 46.30 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF?
El precio más bajo de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) para el año ha sido 37.80. La comparación con los actuales 46.29 y 37.80 - 46.42 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DBEF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DBEF?
En el pasado, Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 46.30 y 10.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 46.30
- Open
- 46.24
- Bid
- 46.29
- Ask
- 46.59
- Low
- 46.17
- High
- 46.35
- Volumen
- 628
- Cambio diario
- -0.02%
- Cambio mensual
- 2.68%
- Cambio a 6 meses
- 6.63%
- Cambio anual
- 10.00%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8