DBEF: Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

46.40 USD 0.10 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DBEF hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.17 bis zu einem Hoch von 46.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DBEF heute?

Die Aktie von Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) notiert heute bei 46.40. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.22% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 46.30 und das Handelsvolumen erreichte 1171. Das Live-Chart von DBEF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DBEF Dividenden?

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF wird derzeit mit 46.40 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.27% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DBEF zu verfolgen.

Wie kaufe ich DBEF-Aktien?

Sie können Aktien von Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) zum aktuellen Kurs von 46.40 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 46.40 oder 46.70 platziert, während 1171 und 0.35% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DBEF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DBEF-Aktien?

Bei einer Investition in Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF müssen die jährliche Spanne 37.80 - 46.42 und der aktuelle Kurs 46.40 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.93% und 6.89%, bevor sie Orders zu 46.40 oder 46.70 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DBEF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF?

Der höchste Kurs von Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) im vergangenen Jahr lag bei 46.42. Innerhalb von 37.80 - 46.42 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 46.30 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF?

Der niedrigste Kurs von Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) im Laufe des Jahres betrug 37.80. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 46.40 und der Spanne 37.80 - 46.42 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DBEF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DBEF statt?

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 46.30 und 10.27% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
46.17 46.41
Jahresspanne
37.80 46.42
Vorheriger Schlusskurs
46.30
Eröffnung
46.24
Bid
46.40
Ask
46.70
Tief
46.17
Hoch
46.41
Volumen
1.171 K
Tagesänderung
0.22%
Monatsänderung
2.93%
6-Monatsänderung
6.89%
Jahresänderung
10.27%
