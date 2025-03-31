DBEF: Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
今日DBEF汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点46.17和高点46.35进行交易。
关注Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBEF新闻
常见问题解答
DBEF股票今天的价格是多少？
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF股票今天的定价为46.29。它在-0.02%范围内交易，昨天的收盘价为46.30，交易量达到628。DBEF的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF股票是否支付股息？
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF目前的价值为46.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.00%和USD。实时查看图表以跟踪DBEF走势。
如何购买DBEF股票？
您可以以46.29的当前价格购买Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF股票。订单通常设置在46.29或46.59附近，而628和0.11%显示市场活动。立即关注DBEF的实时图表更新。
如何投资DBEF股票？
投资Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF需要考虑年度范围37.80 - 46.42和当前价格46.29。许多人在以46.29或46.59下订单之前，会比较2.68%和。实时查看DBEF价格图表，了解每日变化。
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF的最高价格是46.42。在37.80 - 46.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF的绩效。
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF（DBEF）的最低价格为37.80。将其与当前的46.29和37.80 - 46.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DBEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DBEF股票是什么时候拆分的？
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.30和10.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.30
- 开盘价
- 46.24
- 卖价
- 46.29
- 买价
- 46.59
- 最低价
- 46.17
- 最高价
- 46.35
- 交易量
- 628
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 2.68%
- 6个月变化
- 6.63%
- 年变化
- 10.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8