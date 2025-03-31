クォートセクション
通貨 / DBEF
株に戻る

DBEF: Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

46.29 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DBEFの今日の為替レートは、-0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり46.17の安値と46.35の高値で取引されました。

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DBEF News

よくあるご質問

DBEF株の現在の価格は？

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの株価は本日46.29です。-0.02%内で取引され、前日の終値は46.30、取引量は628に達しました。DBEFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの株は配当を出しますか？

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの現在の価格は46.29です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.00%やUSDにも注目します。DBEFの動きはライブチャートで確認できます。

DBEF株を買う方法は？

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの株は現在46.29で購入可能です。注文は通常46.29または46.59付近で行われ、628や0.11%が市場の動きを示します。DBEFの最新情報はライブチャートで確認できます。

DBEF株に投資する方法は？

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFへの投資では、年間の値幅37.80 - 46.42と現在の46.29を考慮します。注文は多くの場合46.29や46.59で行われる前に、2.68%や6.63%と比較されます。DBEFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの株の最高値は？

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの過去1年の最高値は46.42でした。37.80 - 46.42内で株価は大きく変動し、46.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの株の最低値は？

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF(DBEF)の年間最安値は37.80でした。現在の46.29や37.80 - 46.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBEFの動きはライブチャートで確認できます。

DBEFの株式分割はいつ行われましたか？

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、46.30、10.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
46.17 46.35
1年のレンジ
37.80 46.42
以前の終値
46.30
始値
46.24
買値
46.29
買値
46.59
安値
46.17
高値
46.35
出来高
628
1日の変化
-0.02%
1ヶ月の変化
2.68%
6ヶ月の変化
6.63%
1年の変化
10.00%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8