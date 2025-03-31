- 概要
DBEF: Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEFの今日の為替レートは、-0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり46.17の安値と46.35の高値で取引されました。
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DBEF News
よくあるご質問
DBEF株の現在の価格は？
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの株価は本日46.29です。-0.02%内で取引され、前日の終値は46.30、取引量は628に達しました。DBEFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの株は配当を出しますか？
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの現在の価格は46.29です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.00%やUSDにも注目します。DBEFの動きはライブチャートで確認できます。
DBEF株を買う方法は？
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの株は現在46.29で購入可能です。注文は通常46.29または46.59付近で行われ、628や0.11%が市場の動きを示します。DBEFの最新情報はライブチャートで確認できます。
DBEF株に投資する方法は？
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFへの投資では、年間の値幅37.80 - 46.42と現在の46.29を考慮します。注文は多くの場合46.29や46.59で行われる前に、2.68%や6.63%と比較されます。DBEFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの株の最高値は？
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの過去1年の最高値は46.42でした。37.80 - 46.42内で株価は大きく変動し、46.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFの株の最低値は？
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF(DBEF)の年間最安値は37.80でした。現在の46.29や37.80 - 46.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DBEFの動きはライブチャートで確認できます。
DBEFの株式分割はいつ行われましたか？
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、46.30、10.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 46.30
- 始値
- 46.24
- 買値
- 46.29
- 買値
- 46.59
- 安値
- 46.17
- 高値
- 46.35
- 出来高
- 628
- 1日の変化
- -0.02%
- 1ヶ月の変化
- 2.68%
- 6ヶ月の変化
- 6.63%
- 1年の変化
- 10.00%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8