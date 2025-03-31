QuotazioniSezioni
DBEF: Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

46.23 USD 0.07 (0.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DBEF ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.17 e ad un massimo di 46.27.

Segui le dinamiche di Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DBEF oggi?

Oggi le azioni Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF sono prezzate a 46.23. Viene scambiato all'interno di -0.15%, la chiusura di ieri è stata 46.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 308. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DBEF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF pagano dividendi?

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF è attualmente valutato a 46.23. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DBEF.

Come acquistare azioni DBEF?

Puoi acquistare azioni Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF al prezzo attuale di 46.23. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.23 o 46.53, mentre 308 e -0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DBEF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DBEF?

Investire in Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 37.80 - 46.42 e il prezzo attuale 46.23. Molti confrontano 2.55% e 6.50% prima di effettuare ordini su 46.23 o 46.53. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DBEF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF?

Il prezzo massimo di Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF nell'ultimo anno è stato 46.42. All'interno di 37.80 - 46.42, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 46.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF?

Il prezzo più basso di Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) nel corso dell'anno è stato 37.80. Confrontandolo con gli attuali 46.23 e 37.80 - 46.42 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DBEF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DBEF?

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 46.30 e 9.86%.

Intervallo Giornaliero
46.17 46.27
Intervallo Annuale
37.80 46.42
Chiusura Precedente
46.30
Apertura
46.24
Bid
46.23
Ask
46.53
Minimo
46.17
Massimo
46.27
Volume
308
Variazione giornaliera
-0.15%
Variazione Mensile
2.55%
Variazione Semestrale
6.50%
Variazione Annuale
9.86%
