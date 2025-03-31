- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DBEF: Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
Курс DBEF за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.17, а максимальная — 46.27.
Следите за динамикой Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DBEF
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- Anything But The Doldrums
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- VEA: A High-Conviction Case For Global Diversification Beyond U.S. Borders (NYSEARCA:VEA)
- Weekly Market Pulse: Time Out
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Height Of Policy Uncertainty
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- Will High Tariffs Push The U.S. Into Recession?
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Weekly Market Pulse: The Weak Dollar Effect
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DBEF сегодня?
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) сегодня оценивается на уровне 46.23. Инструмент торгуется в пределах -0.15%, вчерашнее закрытие составило 46.30, а торговый объем достиг 308. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DBEF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF?
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF в настоящее время оценивается в 46.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.86% и USD. Отслеживайте движения DBEF на графике в реальном времени.
Как купить акции DBEF?
Вы можете купить акции Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) по текущей цене 46.23. Ордера обычно размещаются около 46.23 или 46.53, тогда как 308 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DBEF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DBEF?
Инвестирование в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF предполагает учет годового диапазона 37.80 - 46.42 и текущей цены 46.23. Многие сравнивают 2.55% и 6.50% перед размещением ордеров на 46.23 или 46.53. Изучайте ежедневные изменения цены DBEF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF?
Самая высокая цена Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) за последний год составила 46.42. Акции заметно колебались в пределах 37.80 - 46.42, сравнение с 46.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF?
Самая низкая цена Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) за год составила 37.80. Сравнение с текущими 46.23 и 37.80 - 46.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DBEF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DBEF?
В прошлом Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.30 и 9.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.30
- Open
- 46.24
- Bid
- 46.23
- Ask
- 46.53
- Low
- 46.17
- High
- 46.27
- Объем
- 308
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 2.55%
- 6-месячное изменение
- 6.50%
- Годовое изменение
- 9.86%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8