DAPP: VanEck Digital Transformation ETF
A taxa do DAPP para hoje mudou para -0.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.50 e o mais alto foi 21.98.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck Digital Transformation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DAPP hoje?
Hoje VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) está avaliado em 21.68. O instrumento é negociado dentro de -0.73%, o fechamento de ontem foi 21.84, e o volume de negociação atingiu 593. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DAPP em tempo real.
As ações de VanEck Digital Transformation ETF pagam dividendos?
Atualmente VanEck Digital Transformation ETF está avaliado em 21.68. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 82.95% e USD. Monitore os movimentos de DAPP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DAPP?
Você pode comprar ações de VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) pelo preço atual 21.68. Ordens geralmente são executadas perto de 21.68 ou 21.98, enquanto 593 e -0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DAPP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DAPP?
Investir em VanEck Digital Transformation ETF envolve considerar a faixa anual 7.81 - 22.81 e o preço atual 21.68. Muitos comparam 23.81% e 139.29% antes de enviar ordens em 21.68 ou 21.98. Estude as mudanças diárias de preço de DAPP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VanEck Digital Transformation ETF?
O maior preço de VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) no último ano foi 22.81. As ações oscilaram bastante dentro de 7.81 - 22.81, e a comparação com 21.84 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck Digital Transformation ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VanEck Digital Transformation ETF?
O menor preço de VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) no ano foi 7.81. A comparação com o preço atual 21.68 e 7.81 - 22.81 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DAPP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DAPP?
No passado VanEck Digital Transformation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.84 e 82.95% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.84
- Open
- 21.73
- Bid
- 21.68
- Ask
- 21.98
- Low
- 21.50
- High
- 21.98
- Volume
- 593
- Mudança diária
- -0.73%
- Mudança mensal
- 23.81%
- Mudança de 6 meses
- 139.29%
- Mudança anual
- 82.95%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8