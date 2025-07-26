- Aperçu
DAPP: VanEck Digital Transformation ETF
Le taux de change de DAPP a changé de 6.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.96 et à un maximum de 21.90.
Suivez la dynamique VanEck Digital Transformation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DAPP Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DAPP aujourd'hui ?
L'action VanEck Digital Transformation ETF est cotée à 21.84 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.12%, a clôturé hier à 20.58 et son volume d'échange a atteint 670. Le graphique en temps réel du cours de DAPP présente ces mises à jour.
L'action VanEck Digital Transformation ETF verse-t-elle des dividendes ?
VanEck Digital Transformation ETF est actuellement valorisé à 21.84. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 84.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DAPP.
Comment acheter des actions DAPP ?
Vous pouvez acheter des actions VanEck Digital Transformation ETF au cours actuel de 21.84. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.84 ou de 22.14, le 670 et le 4.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DAPP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DAPP ?
Investir dans VanEck Digital Transformation ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 7.81 - 22.81 et le prix actuel 21.84. Beaucoup comparent 24.73% et 141.06% avant de passer des ordres à 21.84 ou 22.14. Consultez le graphique du cours de DAPP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Digital Transformation ETF ?
Le cours le plus élevé de VanEck Digital Transformation ETF l'année dernière était 22.81. Au cours de 7.81 - 22.81, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.58 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck Digital Transformation ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Digital Transformation ETF ?
Le cours le plus bas de VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) sur l'année a été 7.81. Sa comparaison avec 21.84 et 7.81 - 22.81 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DAPP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DAPP a-t-elle été divisée ?
VanEck Digital Transformation ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.58 et 84.30% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.58
- Ouverture
- 20.96
- Bid
- 21.84
- Ask
- 22.14
- Plus Bas
- 20.96
- Plus Haut
- 21.90
- Volume
- 670
- Changement quotidien
- 6.12%
- Changement Mensuel
- 24.73%
- Changement à 6 Mois
- 141.06%
- Changement Annuel
- 84.30%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8