DAPP: VanEck Digital Transformation ETF

21.84 USD 1.26 (6.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DAPP за сегодня изменился на 6.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.96, а максимальная — 21.90.

Следите за динамикой VanEck Digital Transformation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DAPP сегодня?

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) сегодня оценивается на уровне 21.84. Инструмент торгуется в пределах 6.12%, вчерашнее закрытие составило 20.58, а торговый объем достиг 670. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DAPP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Digital Transformation ETF?

VanEck Digital Transformation ETF в настоящее время оценивается в 21.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 84.30% и USD. Отслеживайте движения DAPP на графике в реальном времени.

Как купить акции DAPP?

Вы можете купить акции VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) по текущей цене 21.84. Ордера обычно размещаются около 21.84 или 22.14, тогда как 670 и 4.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DAPP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DAPP?

Инвестирование в VanEck Digital Transformation ETF предполагает учет годового диапазона 7.81 - 22.81 и текущей цены 21.84. Многие сравнивают 24.73% и 141.06% перед размещением ордеров на 21.84 или 22.14. Изучайте ежедневные изменения цены DAPP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Digital Transformation ETF?

Самая высокая цена VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) за последний год составила 22.81. Акции заметно колебались в пределах 7.81 - 22.81, сравнение с 20.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Digital Transformation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Digital Transformation ETF?

Самая низкая цена VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) за год составила 7.81. Сравнение с текущими 21.84 и 7.81 - 22.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DAPP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DAPP?

В прошлом VanEck Digital Transformation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.58 и 84.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.96 21.90
Годовой диапазон
7.81 22.81
Предыдущее закрытие
20.58
Open
20.96
Bid
21.84
Ask
22.14
Low
20.96
High
21.90
Объем
670
Дневное изменение
6.12%
Месячное изменение
24.73%
6-месячное изменение
141.06%
Годовое изменение
84.30%
