DAPP: VanEck Digital Transformation ETF
Курс DAPP за сегодня изменился на 6.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.96, а максимальная — 21.90.
Следите за динамикой VanEck Digital Transformation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DAPP
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DAPP сегодня?
VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) сегодня оценивается на уровне 21.84. Инструмент торгуется в пределах 6.12%, вчерашнее закрытие составило 20.58, а торговый объем достиг 670. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DAPP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Digital Transformation ETF?
VanEck Digital Transformation ETF в настоящее время оценивается в 21.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 84.30% и USD. Отслеживайте движения DAPP на графике в реальном времени.
Как купить акции DAPP?
Вы можете купить акции VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) по текущей цене 21.84. Ордера обычно размещаются около 21.84 или 22.14, тогда как 670 и 4.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DAPP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DAPP?
Инвестирование в VanEck Digital Transformation ETF предполагает учет годового диапазона 7.81 - 22.81 и текущей цены 21.84. Многие сравнивают 24.73% и 141.06% перед размещением ордеров на 21.84 или 22.14. Изучайте ежедневные изменения цены DAPP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Digital Transformation ETF?
Самая высокая цена VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) за последний год составила 22.81. Акции заметно колебались в пределах 7.81 - 22.81, сравнение с 20.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Digital Transformation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Digital Transformation ETF?
Самая низкая цена VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) за год составила 7.81. Сравнение с текущими 21.84 и 7.81 - 22.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DAPP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DAPP?
В прошлом VanEck Digital Transformation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.58 и 84.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.58
- Open
- 20.96
- Bid
- 21.84
- Ask
- 22.14
- Low
- 20.96
- High
- 21.90
- Объем
- 670
- Дневное изменение
- 6.12%
- Месячное изменение
- 24.73%
- 6-месячное изменение
- 141.06%
- Годовое изменение
- 84.30%
