DAPP: VanEck Digital Transformation ETF

21.59 USD 0.25 (1.14%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DAPP de hoy ha cambiado un -1.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.50, mientras que el máximo ha alcanzado 21.98.

Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Digital Transformation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

DAPP News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DAPP hoy?

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) se evalúa hoy en 21.59. El instrumento se negocia dentro de -1.14%; el cierre de ayer ha sido 21.84 y el volumen comercial ha alcanzado 410. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DAPP en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de VanEck Digital Transformation ETF?

VanEck Digital Transformation ETF se evalúa actualmente en 21.59. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 82.19% y USD. Monitoree los movimientos de DAPP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DAPP?

Puede comprar acciones de VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) al precio actual de 21.59. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.59 o 21.89, mientras que 410 y -0.64% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DAPP en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DAPP?

Invertir en VanEck Digital Transformation ETF implica tener en cuenta el rango anual 7.81 - 22.81 y el precio actual 21.59. Muchos comparan 23.30% y 138.30% antes de colocar órdenes en 21.59 o 21.89. Estudie los cambios diarios de precios de DAPP en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VanEck Digital Transformation ETF?

El precio más alto de VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) en el último año ha sido 22.81. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 7.81 - 22.81, una comparación con 21.84 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VanEck Digital Transformation ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VanEck Digital Transformation ETF?

El precio más bajo de VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) para el año ha sido 7.81. La comparación con los actuales 21.59 y 7.81 - 22.81 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DAPP en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DAPP?

En el pasado, VanEck Digital Transformation ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.84 y 82.19% después de las acciones corporativas.

Rango diario
21.50 21.98
Rango anual
7.81 22.81
Cierres anteriores
21.84
Open
21.73
Bid
21.59
Ask
21.89
Low
21.50
High
21.98
Volumen
410
Cambio diario
-1.14%
Cambio mensual
23.30%
Cambio a 6 meses
138.30%
Cambio anual
82.19%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8