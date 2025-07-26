- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DAPP: VanEck Digital Transformation ETF
El tipo de cambio de DAPP de hoy ha cambiado un -1.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.50, mientras que el máximo ha alcanzado 21.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Digital Transformation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAPP News
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Stablecoins As Inflation Drivers
- Polygon Price Holds As Bulls Defend Crucial Trendline (Cryptocurrency:MATIC-USD)
- Binance Coin Breaks $1,000 Despite A Crypto Pullback (Technical Analysis)
- Ethereum Tries To Gather Momentum After The CPI Report (Technical Analysis)
- From Gray Areas To Green Lights: U.S. Digital Assets Enter The Mainstream
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Dow Jones New All-Time Highs: Market Reactions To Fed Chair Powell's Jackson Hole Speech
- Cryptocurrencies Extend Their Decline From Recent Highs
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- DAPP: Digest High Volatility Systematically For High Potential (NASDAQ:DAPP)
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- VanEck Crypto Monthly Recap For July 2025
- Tech ETFs at the Forefront of the Market Rebound on Monday
- Stay Long Tech And Growth
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
- Profit Taking Continues To Weigh On Cryptocurrencies
- Crypto stocks offer ’a smart play on Bitcoin’, BCA says
- GENIUS Act, Stablecoins, Web3 And Investing In The Intelligence Economy
- Stablecoins Look Here To Stay
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DAPP hoy?
VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) se evalúa hoy en 21.59. El instrumento se negocia dentro de -1.14%; el cierre de ayer ha sido 21.84 y el volumen comercial ha alcanzado 410. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DAPP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VanEck Digital Transformation ETF?
VanEck Digital Transformation ETF se evalúa actualmente en 21.59. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 82.19% y USD. Monitoree los movimientos de DAPP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DAPP?
Puede comprar acciones de VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) al precio actual de 21.59. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.59 o 21.89, mientras que 410 y -0.64% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DAPP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DAPP?
Invertir en VanEck Digital Transformation ETF implica tener en cuenta el rango anual 7.81 - 22.81 y el precio actual 21.59. Muchos comparan 23.30% y 138.30% antes de colocar órdenes en 21.59 o 21.89. Estudie los cambios diarios de precios de DAPP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VanEck Digital Transformation ETF?
El precio más alto de VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) en el último año ha sido 22.81. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 7.81 - 22.81, una comparación con 21.84 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VanEck Digital Transformation ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VanEck Digital Transformation ETF?
El precio más bajo de VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) para el año ha sido 7.81. La comparación con los actuales 21.59 y 7.81 - 22.81 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DAPP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DAPP?
En el pasado, VanEck Digital Transformation ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.84 y 82.19% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.84
- Open
- 21.73
- Bid
- 21.59
- Ask
- 21.89
- Low
- 21.50
- High
- 21.98
- Volumen
- 410
- Cambio diario
- -1.14%
- Cambio mensual
- 23.30%
- Cambio a 6 meses
- 138.30%
- Cambio anual
- 82.19%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8