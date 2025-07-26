クォートセクション
DAPP: VanEck Digital Transformation ETF

21.59 USD 0.25 (1.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DAPPの今日の為替レートは、-1.14%変化しました。日中、通貨は1あたり21.50の安値と21.98の高値で取引されました。

VanEck Digital Transformation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DAPP株の現在の価格は？

VanEck Digital Transformation ETFの株価は本日21.59です。-1.14%内で取引され、前日の終値は21.84、取引量は410に達しました。DAPPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VanEck Digital Transformation ETFの株は配当を出しますか？

VanEck Digital Transformation ETFの現在の価格は21.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は82.19%やUSDにも注目します。DAPPの動きはライブチャートで確認できます。

DAPP株を買う方法は？

VanEck Digital Transformation ETFの株は現在21.59で購入可能です。注文は通常21.59または21.89付近で行われ、410や-0.64%が市場の動きを示します。DAPPの最新情報はライブチャートで確認できます。

DAPP株に投資する方法は？

VanEck Digital Transformation ETFへの投資では、年間の値幅7.81 - 22.81と現在の21.59を考慮します。注文は多くの場合21.59や21.89で行われる前に、23.30%や138.30%と比較されます。DAPPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck Digital Transformation ETFの株の最高値は？

VanEck Digital Transformation ETFの過去1年の最高値は22.81でした。7.81 - 22.81内で株価は大きく変動し、21.84と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck Digital Transformation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck Digital Transformation ETFの株の最低値は？

VanEck Digital Transformation ETF(DAPP)の年間最安値は7.81でした。現在の21.59や7.81 - 22.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DAPPの動きはライブチャートで確認できます。

DAPPの株式分割はいつ行われましたか？

VanEck Digital Transformation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.84、82.19%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.50 21.98
1年のレンジ
7.81 22.81
以前の終値
21.84
始値
21.73
買値
21.59
買値
21.89
安値
21.50
高値
21.98
出来高
410
1日の変化
-1.14%
1ヶ月の変化
23.30%
6ヶ月の変化
138.30%
1年の変化
82.19%
