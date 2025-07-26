- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DAPP: VanEck Digital Transformation ETF
DAPPの今日の為替レートは、-1.14%変化しました。日中、通貨は1あたり21.50の安値と21.98の高値で取引されました。
VanEck Digital Transformation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAPP News
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Stablecoins As Inflation Drivers
- Polygon Price Holds As Bulls Defend Crucial Trendline (Cryptocurrency:MATIC-USD)
- Binance Coin Breaks $1,000 Despite A Crypto Pullback (Technical Analysis)
- Ethereum Tries To Gather Momentum After The CPI Report (Technical Analysis)
- From Gray Areas To Green Lights: U.S. Digital Assets Enter The Mainstream
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Dow Jones New All-Time Highs: Market Reactions To Fed Chair Powell's Jackson Hole Speech
- Cryptocurrencies Extend Their Decline From Recent Highs
- Markets Weekly Outlook – Jackson Hole, NZ Rate Decisions And U.K./EU Inflation Data
- DAPP: Digest High Volatility Systematically For High Potential (NASDAQ:DAPP)
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- VanEck Crypto Monthly Recap For July 2025
- Tech ETFs at the Forefront of the Market Rebound on Monday
- Stay Long Tech And Growth
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
- Profit Taking Continues To Weigh On Cryptocurrencies
- Crypto stocks offer ’a smart play on Bitcoin’, BCA says
- GENIUS Act, Stablecoins, Web3 And Investing In The Intelligence Economy
- Stablecoins Look Here To Stay
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
よくあるご質問
DAPP株の現在の価格は？
VanEck Digital Transformation ETFの株価は本日21.59です。-1.14%内で取引され、前日の終値は21.84、取引量は410に達しました。DAPPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VanEck Digital Transformation ETFの株は配当を出しますか？
VanEck Digital Transformation ETFの現在の価格は21.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は82.19%やUSDにも注目します。DAPPの動きはライブチャートで確認できます。
DAPP株を買う方法は？
VanEck Digital Transformation ETFの株は現在21.59で購入可能です。注文は通常21.59または21.89付近で行われ、410や-0.64%が市場の動きを示します。DAPPの最新情報はライブチャートで確認できます。
DAPP株に投資する方法は？
VanEck Digital Transformation ETFへの投資では、年間の値幅7.81 - 22.81と現在の21.59を考慮します。注文は多くの場合21.59や21.89で行われる前に、23.30%や138.30%と比較されます。DAPPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VanEck Digital Transformation ETFの株の最高値は？
VanEck Digital Transformation ETFの過去1年の最高値は22.81でした。7.81 - 22.81内で株価は大きく変動し、21.84と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck Digital Transformation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VanEck Digital Transformation ETFの株の最低値は？
VanEck Digital Transformation ETF(DAPP)の年間最安値は7.81でした。現在の21.59や7.81 - 22.81と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DAPPの動きはライブチャートで確認できます。
DAPPの株式分割はいつ行われましたか？
VanEck Digital Transformation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.84、82.19%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.84
- 始値
- 21.73
- 買値
- 21.59
- 買値
- 21.89
- 安値
- 21.50
- 高値
- 21.98
- 出来高
- 410
- 1日の変化
- -1.14%
- 1ヶ月の変化
- 23.30%
- 6ヶ月の変化
- 138.30%
- 1年の変化
- 82.19%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8