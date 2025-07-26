QuotazioniSezioni
Valute / DAPP
Tornare a Azioni

DAPP: VanEck Digital Transformation ETF

21.84 USD 1.26 (6.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DAPP ha avuto una variazione del 6.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.96 e ad un massimo di 21.90.

Segui le dinamiche di VanEck Digital Transformation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DAPP News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DAPP oggi?

Oggi le azioni VanEck Digital Transformation ETF sono prezzate a 21.84. Viene scambiato all'interno di 6.12%, la chiusura di ieri è stata 20.58 e il volume degli scambi ha raggiunto 670. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DAPP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni VanEck Digital Transformation ETF pagano dividendi?

VanEck Digital Transformation ETF è attualmente valutato a 21.84. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 84.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DAPP.

Come acquistare azioni DAPP?

Puoi acquistare azioni VanEck Digital Transformation ETF al prezzo attuale di 21.84. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.84 o 22.14, mentre 670 e 4.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DAPP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DAPP?

Investire in VanEck Digital Transformation ETF implica considerare l'intervallo annuale 7.81 - 22.81 e il prezzo attuale 21.84. Molti confrontano 24.73% e 141.06% prima di effettuare ordini su 21.84 o 22.14. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DAPP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck Digital Transformation ETF?

Il prezzo massimo di VanEck Digital Transformation ETF nell'ultimo anno è stato 22.81. All'interno di 7.81 - 22.81, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.58 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck Digital Transformation ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck Digital Transformation ETF?

Il prezzo più basso di VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) nel corso dell'anno è stato 7.81. Confrontandolo con gli attuali 21.84 e 7.81 - 22.81 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DAPP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DAPP?

VanEck Digital Transformation ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.58 e 84.30%.

Intervallo Giornaliero
20.96 21.90
Intervallo Annuale
7.81 22.81
Chiusura Precedente
20.58
Apertura
20.96
Bid
21.84
Ask
22.14
Minimo
20.96
Massimo
21.90
Volume
670
Variazione giornaliera
6.12%
Variazione Mensile
24.73%
Variazione Semestrale
141.06%
Variazione Annuale
84.30%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8