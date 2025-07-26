- Übersicht
DAPP: VanEck Digital Transformation ETF
Der Wechselkurs von DAPP hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.50 bis zu einem Hoch von 21.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Digital Transformation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DAPP heute?
Die Aktie von VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) notiert heute bei 21.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.41% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.84 und das Handelsvolumen erreichte 699. Das Live-Chart von DAPP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DAPP Dividenden?
VanEck Digital Transformation ETF wird derzeit mit 21.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 83.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DAPP zu verfolgen.
Wie kaufe ich DAPP-Aktien?
Sie können Aktien von VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) zum aktuellen Kurs von 21.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.75 oder 22.05 platziert, während 699 und 0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DAPP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DAPP-Aktien?
Bei einer Investition in VanEck Digital Transformation ETF müssen die jährliche Spanne 7.81 - 22.81 und der aktuelle Kurs 21.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 24.21% und 140.07%, bevor sie Orders zu 21.75 oder 22.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DAPP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck Digital Transformation ETF?
Der höchste Kurs von VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) im vergangenen Jahr lag bei 22.81. Innerhalb von 7.81 - 22.81 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.84 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck Digital Transformation ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck Digital Transformation ETF?
Der niedrigste Kurs von VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) im Laufe des Jahres betrug 7.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.75 und der Spanne 7.81 - 22.81 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DAPP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DAPP statt?
VanEck Digital Transformation ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.84 und 83.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.84
- Eröffnung
- 21.73
- Bid
- 21.75
- Ask
- 22.05
- Tief
- 21.50
- Hoch
- 21.98
- Volumen
- 699
- Tagesänderung
- -0.41%
- Monatsänderung
- 24.21%
- 6-Monatsänderung
- 140.07%
- Jahresänderung
- 83.54%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8