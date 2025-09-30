- Visão do mercado
CZAR: Themes Natural Monopoly ETF
A taxa do CZAR para hoje mudou para -0.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.34 e o mais alto foi 32.34.
Veja a dinâmica do par de moedas Themes Natural Monopoly ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CZAR hoje?
Hoje Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) está avaliado em 32.34. O instrumento é negociado dentro de -0.80%, o fechamento de ontem foi 32.60, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CZAR em tempo real.
As ações de Themes Natural Monopoly ETF pagam dividendos?
Atualmente Themes Natural Monopoly ETF está avaliado em 32.34. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.85% e USD. Monitore os movimentos de CZAR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CZAR?
Você pode comprar ações de Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) pelo preço atual 32.34. Ordens geralmente são executadas perto de 32.34 ou 32.64, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CZAR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CZAR?
Investir em Themes Natural Monopoly ETF envolve considerar a faixa anual 26.29 - 32.60 e o preço atual 32.34. Muitos comparam -0.40% e 10.34% antes de enviar ordens em 32.34 ou 32.64. Estude as mudanças diárias de preço de CZAR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Themes Natural Monopoly ETF?
O maior preço de Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) no último ano foi 32.60. As ações oscilaram bastante dentro de 26.29 - 32.60, e a comparação com 32.60 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Themes Natural Monopoly ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Themes Natural Monopoly ETF?
O menor preço de Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) no ano foi 26.29. A comparação com o preço atual 32.34 e 26.29 - 32.60 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CZAR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CZAR?
No passado Themes Natural Monopoly ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.60 e 9.85% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.60
- Open
- 32.34
- Bid
- 32.34
- Ask
- 32.64
- Low
- 32.34
- High
- 32.34
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.80%
- Mudança mensal
- -0.40%
- Mudança de 6 meses
- 10.34%
- Mudança anual
- 9.85%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8