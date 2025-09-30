- Übersicht
CZAR: Themes Natural Monopoly ETF
Der Wechselkurs von CZAR hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.34 bis zu einem Hoch von 32.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Themes Natural Monopoly ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CZAR heute?
Die Aktie von Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) notiert heute bei 32.34. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.80% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.60 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von CZAR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CZAR Dividenden?
Themes Natural Monopoly ETF wird derzeit mit 32.34 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CZAR zu verfolgen.
Wie kaufe ich CZAR-Aktien?
Sie können Aktien von Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) zum aktuellen Kurs von 32.34 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.34 oder 32.64 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CZAR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CZAR-Aktien?
Bei einer Investition in Themes Natural Monopoly ETF müssen die jährliche Spanne 26.29 - 32.60 und der aktuelle Kurs 32.34 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.40% und 10.34%, bevor sie Orders zu 32.34 oder 32.64 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CZAR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Themes Natural Monopoly ETF?
Der höchste Kurs von Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) im vergangenen Jahr lag bei 32.60. Innerhalb von 26.29 - 32.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.60 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Themes Natural Monopoly ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Themes Natural Monopoly ETF?
Der niedrigste Kurs von Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) im Laufe des Jahres betrug 26.29. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.34 und der Spanne 26.29 - 32.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CZAR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CZAR statt?
Themes Natural Monopoly ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.60 und 9.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.60
- Eröffnung
- 32.34
- Bid
- 32.34
- Ask
- 32.64
- Tief
- 32.34
- Hoch
- 32.34
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.80%
- Monatsänderung
- -0.40%
- 6-Monatsänderung
- 10.34%
- Jahresänderung
- 9.85%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8