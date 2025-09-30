- Panorámica
CZAR: Themes Natural Monopoly ETF
El tipo de cambio de CZAR de hoy ha cambiado un -0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.34, mientras que el máximo ha alcanzado 32.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Themes Natural Monopoly ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CZAR hoy?
Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) se evalúa hoy en 32.34. El instrumento se negocia dentro de -0.80%; el cierre de ayer ha sido 32.60 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CZAR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Themes Natural Monopoly ETF?
Themes Natural Monopoly ETF se evalúa actualmente en 32.34. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.85% y USD. Monitoree los movimientos de CZAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CZAR?
Puede comprar acciones de Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) al precio actual de 32.34. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.34 o 32.64, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CZAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CZAR?
Invertir en Themes Natural Monopoly ETF implica tener en cuenta el rango anual 26.29 - 32.60 y el precio actual 32.34. Muchos comparan -0.40% y 10.34% antes de colocar órdenes en 32.34 o 32.64. Estudie los cambios diarios de precios de CZAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Themes Natural Monopoly ETF?
El precio más alto de Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) en el último año ha sido 32.60. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.29 - 32.60, una comparación con 32.60 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Themes Natural Monopoly ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Themes Natural Monopoly ETF?
El precio más bajo de Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) para el año ha sido 26.29. La comparación con los actuales 32.34 y 26.29 - 32.60 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CZAR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CZAR?
En el pasado, Themes Natural Monopoly ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.60 y 9.85% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.60
- Open
- 32.34
- Bid
- 32.34
- Ask
- 32.64
- Low
- 32.34
- High
- 32.34
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.80%
- Cambio mensual
- -0.40%
- Cambio a 6 meses
- 10.34%
- Cambio anual
- 9.85%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8