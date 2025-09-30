- Обзор рынка
CZAR: Themes Natural Monopoly ETF
Курс CZAR за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.34, а максимальная — 32.34.
Следите за динамикой Themes Natural Monopoly ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CZAR сегодня?
Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) сегодня оценивается на уровне 32.34. Инструмент торгуется в пределах -0.80%, вчерашнее закрытие составило 32.60, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CZAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Natural Monopoly ETF?
Themes Natural Monopoly ETF в настоящее время оценивается в 32.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.85% и USD. Отслеживайте движения CZAR на графике в реальном времени.
Как купить акции CZAR?
Вы можете купить акции Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) по текущей цене 32.34. Ордера обычно размещаются около 32.34 или 32.64, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CZAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CZAR?
Инвестирование в Themes Natural Monopoly ETF предполагает учет годового диапазона 26.29 - 32.60 и текущей цены 32.34. Многие сравнивают -0.40% и 10.34% перед размещением ордеров на 32.34 или 32.64. Изучайте ежедневные изменения цены CZAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes Natural Monopoly ETF?
Самая высокая цена Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) за последний год составила 32.60. Акции заметно колебались в пределах 26.29 - 32.60, сравнение с 32.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Natural Monopoly ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes Natural Monopoly ETF?
Самая низкая цена Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) за год составила 26.29. Сравнение с текущими 32.34 и 26.29 - 32.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CZAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CZAR?
В прошлом Themes Natural Monopoly ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.60 и 9.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.60
- Open
- 32.34
- Bid
- 32.34
- Ask
- 32.64
- Low
- 32.34
- High
- 32.34
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- -0.40%
- 6-месячное изменение
- 10.34%
- Годовое изменение
- 9.85%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8