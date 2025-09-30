КотировкиРазделы
CZAR: Themes Natural Monopoly ETF

32.34 USD 0.26 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CZAR за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.34, а максимальная — 32.34.

Следите за динамикой Themes Natural Monopoly ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CZAR сегодня?

Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) сегодня оценивается на уровне 32.34. Инструмент торгуется в пределах -0.80%, вчерашнее закрытие составило 32.60, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CZAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Natural Monopoly ETF?

Themes Natural Monopoly ETF в настоящее время оценивается в 32.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.85% и USD. Отслеживайте движения CZAR на графике в реальном времени.

Как купить акции CZAR?

Вы можете купить акции Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) по текущей цене 32.34. Ордера обычно размещаются около 32.34 или 32.64, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CZAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CZAR?

Инвестирование в Themes Natural Monopoly ETF предполагает учет годового диапазона 26.29 - 32.60 и текущей цены 32.34. Многие сравнивают -0.40% и 10.34% перед размещением ордеров на 32.34 или 32.64. Изучайте ежедневные изменения цены CZAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes Natural Monopoly ETF?

Самая высокая цена Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) за последний год составила 32.60. Акции заметно колебались в пределах 26.29 - 32.60, сравнение с 32.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Natural Monopoly ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes Natural Monopoly ETF?

Самая низкая цена Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) за год составила 26.29. Сравнение с текущими 32.34 и 26.29 - 32.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CZAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CZAR?

В прошлом Themes Natural Monopoly ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.60 и 9.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.34 32.34
Годовой диапазон
26.29 32.60
Предыдущее закрытие
32.60
Open
32.34
Bid
32.34
Ask
32.64
Low
32.34
High
32.34
Объем
1
Дневное изменение
-0.80%
Месячное изменение
-0.40%
6-месячное изменение
10.34%
Годовое изменение
9.85%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8