CZAR: Themes Natural Monopoly ETF
Le taux de change de CZAR a changé de -0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.34 et à un maximum de 32.34.
Suivez la dynamique Themes Natural Monopoly ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CZAR aujourd'hui ?
L'action Themes Natural Monopoly ETF est cotée à 32.34 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.80%, a clôturé hier à 32.60 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de CZAR présente ces mises à jour.
L'action Themes Natural Monopoly ETF verse-t-elle des dividendes ?
Themes Natural Monopoly ETF est actuellement valorisé à 32.34. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CZAR.
Comment acheter des actions CZAR ?
Vous pouvez acheter des actions Themes Natural Monopoly ETF au cours actuel de 32.34. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.34 ou de 32.64, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CZAR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CZAR ?
Investir dans Themes Natural Monopoly ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.29 - 32.60 et le prix actuel 32.34. Beaucoup comparent -0.40% et 10.34% avant de passer des ordres à 32.34 ou 32.64. Consultez le graphique du cours de CZAR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Themes Natural Monopoly ETF ?
Le cours le plus élevé de Themes Natural Monopoly ETF l'année dernière était 32.60. Au cours de 26.29 - 32.60, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.60 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Themes Natural Monopoly ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Themes Natural Monopoly ETF ?
Le cours le plus bas de Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) sur l'année a été 26.29. Sa comparaison avec 32.34 et 26.29 - 32.60 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CZAR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CZAR a-t-elle été divisée ?
Themes Natural Monopoly ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.60 et 9.85% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.60
- Ouverture
- 32.34
- Bid
- 32.34
- Ask
- 32.64
- Plus Bas
- 32.34
- Plus Haut
- 32.34
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.80%
- Changement Mensuel
- -0.40%
- Changement à 6 Mois
- 10.34%
- Changement Annuel
- 9.85%
