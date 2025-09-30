クォートセクション
通貨 / CZAR
株に戻る

CZAR: Themes Natural Monopoly ETF

32.34 USD 0.26 (0.80%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CZARの今日の為替レートは、-0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり32.34の安値と32.34の高値で取引されました。

Themes Natural Monopoly ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

CZAR株の現在の価格は？

Themes Natural Monopoly ETFの株価は本日32.34です。-0.80%内で取引され、前日の終値は32.60、取引量は1に達しました。CZARのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Themes Natural Monopoly ETFの株は配当を出しますか？

Themes Natural Monopoly ETFの現在の価格は32.34です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.85%やUSDにも注目します。CZARの動きはライブチャートで確認できます。

CZAR株を買う方法は？

Themes Natural Monopoly ETFの株は現在32.34で購入可能です。注文は通常32.34または32.64付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CZARの最新情報はライブチャートで確認できます。

CZAR株に投資する方法は？

Themes Natural Monopoly ETFへの投資では、年間の値幅26.29 - 32.60と現在の32.34を考慮します。注文は多くの場合32.34や32.64で行われる前に、-0.40%や10.34%と比較されます。CZARの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Themes Natural Monopoly ETFの株の最高値は？

Themes Natural Monopoly ETFの過去1年の最高値は32.60でした。26.29 - 32.60内で株価は大きく変動し、32.60と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Themes Natural Monopoly ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Themes Natural Monopoly ETFの株の最低値は？

Themes Natural Monopoly ETF(CZAR)の年間最安値は26.29でした。現在の32.34や26.29 - 32.60と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CZARの動きはライブチャートで確認できます。

CZARの株式分割はいつ行われましたか？

Themes Natural Monopoly ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.60、9.85%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.34 32.34
1年のレンジ
26.29 32.60
以前の終値
32.60
始値
32.34
買値
32.34
買値
32.64
安値
32.34
高値
32.34
出来高
1
1日の変化
-0.80%
1ヶ月の変化
-0.40%
6ヶ月の変化
10.34%
1年の変化
9.85%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8