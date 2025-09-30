- 概要
CZAR: Themes Natural Monopoly ETF
CZARの今日の為替レートは、-0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり32.34の安値と32.34の高値で取引されました。
Themes Natural Monopoly ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CZAR株の現在の価格は？
Themes Natural Monopoly ETFの株価は本日32.34です。-0.80%内で取引され、前日の終値は32.60、取引量は1に達しました。CZARのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Themes Natural Monopoly ETFの株は配当を出しますか？
Themes Natural Monopoly ETFの現在の価格は32.34です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.85%やUSDにも注目します。CZARの動きはライブチャートで確認できます。
CZAR株を買う方法は？
Themes Natural Monopoly ETFの株は現在32.34で購入可能です。注文は通常32.34または32.64付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。CZARの最新情報はライブチャートで確認できます。
CZAR株に投資する方法は？
Themes Natural Monopoly ETFへの投資では、年間の値幅26.29 - 32.60と現在の32.34を考慮します。注文は多くの場合32.34や32.64で行われる前に、-0.40%や10.34%と比較されます。CZARの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Themes Natural Monopoly ETFの株の最高値は？
Themes Natural Monopoly ETFの過去1年の最高値は32.60でした。26.29 - 32.60内で株価は大きく変動し、32.60と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Themes Natural Monopoly ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Themes Natural Monopoly ETFの株の最低値は？
Themes Natural Monopoly ETF(CZAR)の年間最安値は26.29でした。現在の32.34や26.29 - 32.60と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CZARの動きはライブチャートで確認できます。
CZARの株式分割はいつ行われましたか？
Themes Natural Monopoly ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.60、9.85%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 32.60
- 始値
- 32.34
- 買値
- 32.34
- 買値
- 32.64
- 安値
- 32.34
- 高値
- 32.34
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.80%
- 1ヶ月の変化
- -0.40%
- 6ヶ月の変化
- 10.34%
- 1年の変化
- 9.85%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8