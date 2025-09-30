- Panoramica
CZAR: Themes Natural Monopoly ETF
Il tasso di cambio CZAR ha avuto una variazione del -0.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.34 e ad un massimo di 32.34.
Segui le dinamiche di Themes Natural Monopoly ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CZAR oggi?
Oggi le azioni Themes Natural Monopoly ETF sono prezzate a 32.34. Viene scambiato all'interno di -0.80%, la chiusura di ieri è stata 32.60 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CZAR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Themes Natural Monopoly ETF pagano dividendi?
Themes Natural Monopoly ETF è attualmente valutato a 32.34. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CZAR.
Come acquistare azioni CZAR?
Puoi acquistare azioni Themes Natural Monopoly ETF al prezzo attuale di 32.34. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.34 o 32.64, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CZAR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CZAR?
Investire in Themes Natural Monopoly ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.29 - 32.60 e il prezzo attuale 32.34. Molti confrontano -0.40% e 10.34% prima di effettuare ordini su 32.34 o 32.64. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CZAR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Themes Natural Monopoly ETF?
Il prezzo massimo di Themes Natural Monopoly ETF nell'ultimo anno è stato 32.60. All'interno di 26.29 - 32.60, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.60 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Themes Natural Monopoly ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Themes Natural Monopoly ETF?
Il prezzo più basso di Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) nel corso dell'anno è stato 26.29. Confrontandolo con gli attuali 32.34 e 26.29 - 32.60 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CZAR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CZAR?
Themes Natural Monopoly ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.60 e 9.85%.
- Chiusura Precedente
- 32.60
- Apertura
- 32.34
- Bid
- 32.34
- Ask
- 32.64
- Minimo
- 32.34
- Massimo
- 32.34
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.80%
- Variazione Mensile
- -0.40%
- Variazione Semestrale
- 10.34%
- Variazione Annuale
- 9.85%
