CZAR: Themes Natural Monopoly ETF
今日CZAR汇率已更改-0.80%。当日，交易品种以低点32.34和高点32.34进行交易。
关注Themes Natural Monopoly ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CZAR股票今天的价格是多少？
Themes Natural Monopoly ETF股票今天的定价为32.34。它在-0.80%范围内交易，昨天的收盘价为32.60，交易量达到1。CZAR的实时价格图表显示了这些更新。
Themes Natural Monopoly ETF股票是否支付股息？
Themes Natural Monopoly ETF目前的价值为32.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.85%和USD。实时查看图表以跟踪CZAR走势。
如何购买CZAR股票？
您可以以32.34的当前价格购买Themes Natural Monopoly ETF股票。订单通常设置在32.34或32.64附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CZAR的实时图表更新。
如何投资CZAR股票？
投资Themes Natural Monopoly ETF需要考虑年度范围26.29 - 32.60和当前价格32.34。许多人在以32.34或32.64下订单之前，会比较-0.40%和。实时查看CZAR价格图表，了解每日变化。
Themes Natural Monopoly ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes Natural Monopoly ETF的最高价格是32.60。在26.29 - 32.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Natural Monopoly ETF的绩效。
Themes Natural Monopoly ETF股票的最低价格是多少？
Themes Natural Monopoly ETF（CZAR）的最低价格为26.29。将其与当前的32.34和26.29 - 32.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CZAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CZAR股票是什么时候拆分的？
Themes Natural Monopoly ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.60和9.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.60
- 开盘价
- 32.34
- 卖价
- 32.34
- 买价
- 32.64
- 最低价
- 32.34
- 最高价
- 32.34
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.80%
- 月变化
- -0.40%
- 6个月变化
- 10.34%
- 年变化
- 9.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8