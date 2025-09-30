CZAR股票今天的价格是多少？ Themes Natural Monopoly ETF股票今天的定价为32.34。它在-0.80%范围内交易，昨天的收盘价为32.60，交易量达到1。CZAR的实时价格图表显示了这些更新。

Themes Natural Monopoly ETF股票是否支付股息？ Themes Natural Monopoly ETF目前的价值为32.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.85%和USD。实时查看图表以跟踪CZAR走势。

如何购买CZAR股票？ 您可以以32.34的当前价格购买Themes Natural Monopoly ETF股票。订单通常设置在32.34或32.64附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注CZAR的实时图表更新。

如何投资CZAR股票？ 投资Themes Natural Monopoly ETF需要考虑年度范围26.29 - 32.60和当前价格32.34。许多人在以32.34或32.64下订单之前，会比较-0.40%和。实时查看CZAR价格图表，了解每日变化。

Themes Natural Monopoly ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Themes Natural Monopoly ETF的最高价格是32.60。在26.29 - 32.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Natural Monopoly ETF的绩效。

Themes Natural Monopoly ETF股票的最低价格是多少？ Themes Natural Monopoly ETF（CZAR）的最低价格为26.29。将其与当前的32.34和26.29 - 32.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CZAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。