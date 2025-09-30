报价部分
货币 / CZAR
CZAR: Themes Natural Monopoly ETF

32.34 USD 0.26 (0.80%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CZAR汇率已更改-0.80%。当日，交易品种以低点32.34和高点32.34进行交易。

关注Themes Natural Monopoly ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
32.34 32.34
年范围
26.29 32.60
前一天收盘价
32.60
开盘价
32.34
卖价
32.34
买价
32.64
最低价
32.34
最高价
32.34
交易量
1
日变化
-0.80%
月变化
-0.40%
6个月变化
10.34%
年变化
9.85%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8