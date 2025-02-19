CotaçõesSeções
CWI
CWI: SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

34.86 USD 0.14 (0.40%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CWI para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.75 e o mais alto foi 34.86.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR MSCI ACWI ex-US ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

CWI Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CWI hoje?

Hoje SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) está avaliado em 34.86. O instrumento é negociado dentro de 0.40%, o fechamento de ontem foi 34.72, e o volume de negociação atingiu 149. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CWI em tempo real.

As ações de SPDR MSCI ACWI ex-US ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR MSCI ACWI ex-US ETF está avaliado em 34.86. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.45% e USD. Monitore os movimentos de CWI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CWI?

Você pode comprar ações de SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) pelo preço atual 34.86. Ordens geralmente são executadas perto de 34.86 ou 35.16, enquanto 149 e 0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CWI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CWI?

Investir em SPDR MSCI ACWI ex-US ETF envolve considerar a faixa anual 26.06 - 34.93 e o preço atual 34.86. Muitos comparam 5.00% e 18.09% antes de enviar ordens em 34.86 ou 35.16. Estude as mudanças diárias de preço de CWI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF?

O maior preço de SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF (CWI) no último ano foi 34.93. As ações oscilaram bastante dentro de 26.06 - 34.93, e a comparação com 34.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR MSCI ACWI ex-US ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF?

O menor preço de SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF (CWI) no ano foi 26.06. A comparação com o preço atual 34.86 e 26.06 - 34.93 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CWI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CWI?

No passado SPDR MSCI ACWI ex-US ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 34.72 e 14.45% após os eventos corporativos.

Faixa diária
34.75 34.86
Faixa anual
26.06 34.93
Fechamento anterior
34.72
Open
34.80
Bid
34.86
Ask
35.16
Low
34.75
High
34.86
Volume
149
Mudança diária
0.40%
Mudança mensal
5.00%
Mudança de 6 meses
18.09%
Mudança anual
14.45%
