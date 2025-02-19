クォートセクション
通貨 / CWI
株に戻る

CWI: SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

34.85 USD 0.13 (0.37%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CWIの今日の為替レートは、0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり34.75の安値と34.85の高値で取引されました。

SPDR MSCI ACWI ex-US ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CWI News

よくあるご質問

CWI株の現在の価格は？

SPDR MSCI ACWI ex-US ETFの株価は本日34.85です。0.37%内で取引され、前日の終値は34.72、取引量は55に達しました。CWIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR MSCI ACWI ex-US ETFの株は配当を出しますか？

SPDR MSCI ACWI ex-US ETFの現在の価格は34.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.41%やUSDにも注目します。CWIの動きはライブチャートで確認できます。

CWI株を買う方法は？

SPDR MSCI ACWI ex-US ETFの株は現在34.85で購入可能です。注文は通常34.85または35.15付近で行われ、55や0.14%が市場の動きを示します。CWIの最新情報はライブチャートで確認できます。

CWI株に投資する方法は？

SPDR MSCI ACWI ex-US ETFへの投資では、年間の値幅26.06 - 34.93と現在の34.85を考慮します。注文は多くの場合34.85や35.15で行われる前に、4.97%や18.06%と比較されます。CWIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETFの株の最高値は？

SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETFの過去1年の最高値は34.93でした。26.06 - 34.93内で株価は大きく変動し、34.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR MSCI ACWI ex-US ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETFの株の最低値は？

SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF(CWI)の年間最安値は26.06でした。現在の34.85や26.06 - 34.93と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CWIの動きはライブチャートで確認できます。

CWIの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR MSCI ACWI ex-US ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.72、14.41%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
34.75 34.85
1年のレンジ
26.06 34.93
以前の終値
34.72
始値
34.80
買値
34.85
買値
35.15
安値
34.75
高値
34.85
出来高
55
1日の変化
0.37%
1ヶ月の変化
4.97%
6ヶ月の変化
18.06%
1年の変化
14.41%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8