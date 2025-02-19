- 概要
CWI: SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWIの今日の為替レートは、0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり34.75の安値と34.85の高値で取引されました。
SPDR MSCI ACWI ex-US ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CWI News
よくあるご質問
CWI株の現在の価格は？
SPDR MSCI ACWI ex-US ETFの株価は本日34.85です。0.37%内で取引され、前日の終値は34.72、取引量は55に達しました。CWIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR MSCI ACWI ex-US ETFの株は配当を出しますか？
SPDR MSCI ACWI ex-US ETFの現在の価格は34.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.41%やUSDにも注目します。CWIの動きはライブチャートで確認できます。
CWI株を買う方法は？
SPDR MSCI ACWI ex-US ETFの株は現在34.85で購入可能です。注文は通常34.85または35.15付近で行われ、55や0.14%が市場の動きを示します。CWIの最新情報はライブチャートで確認できます。
CWI株に投資する方法は？
SPDR MSCI ACWI ex-US ETFへの投資では、年間の値幅26.06 - 34.93と現在の34.85を考慮します。注文は多くの場合34.85や35.15で行われる前に、4.97%や18.06%と比較されます。CWIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETFの株の最高値は？
SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETFの過去1年の最高値は34.93でした。26.06 - 34.93内で株価は大きく変動し、34.72と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR MSCI ACWI ex-US ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETFの株の最低値は？
SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF(CWI)の年間最安値は26.06でした。現在の34.85や26.06 - 34.93と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CWIの動きはライブチャートで確認できます。
CWIの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR MSCI ACWI ex-US ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、34.72、14.41%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 34.72
- 始値
- 34.80
- 買値
- 34.85
- 買値
- 35.15
- 安値
- 34.75
- 高値
- 34.85
- 出来高
- 55
- 1日の変化
- 0.37%
- 1ヶ月の変化
- 4.97%
- 6ヶ月の変化
- 18.06%
- 1年の変化
- 14.41%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8