CWI: SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
Der Wechselkurs von CWI hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.75 bis zu einem Hoch von 34.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR MSCI ACWI ex-US ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CWI News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CWI heute?
Die Aktie von SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) notiert heute bei 34.86. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.40% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.72 und das Handelsvolumen erreichte 149. Das Live-Chart von CWI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CWI Dividenden?
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF wird derzeit mit 34.86 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CWI zu verfolgen.
Wie kaufe ich CWI-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) zum aktuellen Kurs von 34.86 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.86 oder 35.16 platziert, während 149 und 0.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CWI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CWI-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR MSCI ACWI ex-US ETF müssen die jährliche Spanne 26.06 - 34.93 und der aktuelle Kurs 34.86 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.00% und 18.09%, bevor sie Orders zu 34.86 oder 35.16 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CWI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF?
Der höchste Kurs von SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF (CWI) im vergangenen Jahr lag bei 34.93. Innerhalb von 26.06 - 34.93 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR MSCI ACWI ex-US ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF (CWI) im Laufe des Jahres betrug 26.06. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.86 und der Spanne 26.06 - 34.93 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CWI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CWI statt?
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.72 und 14.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.72
- Eröffnung
- 34.80
- Bid
- 34.86
- Ask
- 35.16
- Tief
- 34.75
- Hoch
- 34.86
- Volumen
- 149
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- 5.00%
- 6-Monatsänderung
- 18.09%
- Jahresänderung
- 14.45%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8