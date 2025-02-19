- Panorámica
CWI: SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
El tipo de cambio de CWI de hoy ha cambiado un 0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.75, mientras que el máximo ha alcanzado 34.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR MSCI ACWI ex-US ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CWI hoy?
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) se evalúa hoy en 34.85. El instrumento se negocia dentro de 0.37%; el cierre de ayer ha sido 34.72 y el volumen comercial ha alcanzado 55. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CWI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR MSCI ACWI ex-US ETF?
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF se evalúa actualmente en 34.85. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 14.41% y USD. Monitoree los movimientos de CWI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CWI?
Puede comprar acciones de SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) al precio actual de 34.85. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 34.85 o 35.15, mientras que 55 y 0.14% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CWI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CWI?
Invertir en SPDR MSCI ACWI ex-US ETF implica tener en cuenta el rango anual 26.06 - 34.93 y el precio actual 34.85. Muchos comparan 4.97% y 18.06% antes de colocar órdenes en 34.85 o 35.15. Estudie los cambios diarios de precios de CWI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF?
El precio más alto de SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF (CWI) en el último año ha sido 34.93. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.06 - 34.93, una comparación con 34.72 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR MSCI ACWI ex-US ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF?
El precio más bajo de SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF (CWI) para el año ha sido 26.06. La comparación con los actuales 34.85 y 26.06 - 34.93 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CWI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CWI?
En el pasado, SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 34.72 y 14.41% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 34.72
- Open
- 34.80
- Bid
- 34.85
- Ask
- 35.15
- Low
- 34.75
- High
- 34.85
- Volumen
- 55
- Cambio diario
- 0.37%
- Cambio mensual
- 4.97%
- Cambio a 6 meses
- 18.06%
- Cambio anual
- 14.41%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8