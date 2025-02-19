CWI: SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
今日CWI汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点34.75和高点34.85进行交易。
关注SPDR MSCI ACWI ex-US ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CWI新闻
常见问题解答
CWI股票今天的价格是多少？
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF股票今天的定价为34.85。它在0.37%范围内交易，昨天的收盘价为34.72，交易量达到55。CWI的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF股票是否支付股息？
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF目前的价值为34.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.41%和USD。实时查看图表以跟踪CWI走势。
如何购买CWI股票？
您可以以34.85的当前价格购买SPDR MSCI ACWI ex-US ETF股票。订单通常设置在34.85或35.15附近，而55和0.14%显示市场活动。立即关注CWI的实时图表更新。
如何投资CWI股票？
投资SPDR MSCI ACWI ex-US ETF需要考虑年度范围26.06 - 34.93和当前价格34.85。许多人在以34.85或35.15下订单之前，会比较4.97%和。实时查看CWI价格图表，了解每日变化。
SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF的最高价格是34.93。在26.06 - 34.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR MSCI ACWI ex-US ETF的绩效。
SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF股票的最低价格是多少？
SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF（CWI）的最低价格为26.06。将其与当前的34.85和26.06 - 34.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CWI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CWI股票是什么时候拆分的？
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.72和14.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.72
- 开盘价
- 34.80
- 卖价
- 34.85
- 买价
- 35.15
- 最低价
- 34.75
- 最高价
- 34.85
- 交易量
- 55
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- 4.97%
- 6个月变化
- 18.06%
- 年变化
- 14.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8