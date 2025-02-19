报价部分
货币 / CWI
CWI: SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

34.85 USD 0.13 (0.37%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CWI汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点34.75和高点34.85进行交易。

关注SPDR MSCI ACWI ex-US ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

CWI新闻

常见问题解答

CWI股票今天的价格是多少？

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF股票今天的定价为34.85。它在0.37%范围内交易，昨天的收盘价为34.72，交易量达到55。CWI的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF股票是否支付股息？

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF目前的价值为34.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.41%和USD。实时查看图表以跟踪CWI走势。

如何购买CWI股票？

您可以以34.85的当前价格购买SPDR MSCI ACWI ex-US ETF股票。订单通常设置在34.85或35.15附近，而55和0.14%显示市场活动。立即关注CWI的实时图表更新。

如何投资CWI股票？

投资SPDR MSCI ACWI ex-US ETF需要考虑年度范围26.06 - 34.93和当前价格34.85。许多人在以34.85或35.15下订单之前，会比较4.97%和。实时查看CWI价格图表，了解每日变化。

SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF的最高价格是34.93。在26.06 - 34.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR MSCI ACWI ex-US ETF的绩效。

SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF股票的最低价格是多少？

SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF（CWI）的最低价格为26.06。将其与当前的34.85和26.06 - 34.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CWI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CWI股票是什么时候拆分的？

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.72和14.41%中可见。

日范围
34.75 34.85
年范围
26.06 34.93
前一天收盘价
34.72
开盘价
34.80
卖价
34.85
买价
35.15
最低价
34.75
最高价
34.85
交易量
55
日变化
0.37%
月变化
4.97%
6个月变化
18.06%
年变化
14.41%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8