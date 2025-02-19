QuotazioniSezioni
CWI: SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

34.72 USD 0.22 (0.64%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CWI ha avuto una variazione del 0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.67 e ad un massimo di 34.76.

Segui le dinamiche di SPDR MSCI ACWI ex-US ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CWI oggi?

Oggi le azioni SPDR MSCI ACWI ex-US ETF sono prezzate a 34.72. Viene scambiato all'interno di 0.64%, la chiusura di ieri è stata 34.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 510. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CWI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR MSCI ACWI ex-US ETF pagano dividendi?

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF è attualmente valutato a 34.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CWI.

Come acquistare azioni CWI?

Puoi acquistare azioni SPDR MSCI ACWI ex-US ETF al prezzo attuale di 34.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.72 o 35.02, mentre 510 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CWI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CWI?

Investire in SPDR MSCI ACWI ex-US ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.06 - 34.93 e il prezzo attuale 34.72. Molti confrontano 4.58% e 17.62% prima di effettuare ordini su 34.72 o 35.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CWI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF?

Il prezzo massimo di SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF nell'ultimo anno è stato 34.93. All'interno di 26.06 - 34.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR MSCI ACWI ex-US ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF?

Il prezzo più basso di SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF (CWI) nel corso dell'anno è stato 26.06. Confrontandolo con gli attuali 34.72 e 26.06 - 34.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CWI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CWI?

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.50 e 13.99%.

Intervallo Giornaliero
34.67 34.76
Intervallo Annuale
26.06 34.93
Chiusura Precedente
34.50
Apertura
34.73
Bid
34.72
Ask
35.02
Minimo
34.67
Massimo
34.76
Volume
510
Variazione giornaliera
0.64%
Variazione Mensile
4.58%
Variazione Semestrale
17.62%
Variazione Annuale
13.99%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8