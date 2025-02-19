- Panoramica
CWI: SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
Il tasso di cambio CWI ha avuto una variazione del 0.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.67 e ad un massimo di 34.76.
Segui le dinamiche di SPDR MSCI ACWI ex-US ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CWI oggi?
Oggi le azioni SPDR MSCI ACWI ex-US ETF sono prezzate a 34.72. Viene scambiato all'interno di 0.64%, la chiusura di ieri è stata 34.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 510. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CWI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR MSCI ACWI ex-US ETF pagano dividendi?
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF è attualmente valutato a 34.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CWI.
Come acquistare azioni CWI?
Puoi acquistare azioni SPDR MSCI ACWI ex-US ETF al prezzo attuale di 34.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.72 o 35.02, mentre 510 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CWI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CWI?
Investire in SPDR MSCI ACWI ex-US ETF implica considerare l'intervallo annuale 26.06 - 34.93 e il prezzo attuale 34.72. Molti confrontano 4.58% e 17.62% prima di effettuare ordini su 34.72 o 35.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CWI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF?
Il prezzo massimo di SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF nell'ultimo anno è stato 34.93. All'interno di 26.06 - 34.93, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 34.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR MSCI ACWI ex-US ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF?
Il prezzo più basso di SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF (CWI) nel corso dell'anno è stato 26.06. Confrontandolo con gli attuali 34.72 e 26.06 - 34.93 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CWI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CWI?
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 34.50 e 13.99%.
- Chiusura Precedente
- 34.50
- Apertura
- 34.73
- Bid
- 34.72
- Ask
- 35.02
- Minimo
- 34.67
- Massimo
- 34.76
- Volume
- 510
- Variazione giornaliera
- 0.64%
- Variazione Mensile
- 4.58%
- Variazione Semestrale
- 17.62%
- Variazione Annuale
- 13.99%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8