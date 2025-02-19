- Aperçu
CWI: SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
Le taux de change de CWI a changé de 0.64% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.67 et à un maximum de 34.76.
Suivez la dynamique SPDR MSCI ACWI ex-US ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CWI Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CWI aujourd'hui ?
L'action SPDR MSCI ACWI ex-US ETF est cotée à 34.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.64%, a clôturé hier à 34.50 et son volume d'échange a atteint 510. Le graphique en temps réel du cours de CWI présente ces mises à jour.
L'action SPDR MSCI ACWI ex-US ETF verse-t-elle des dividendes ?
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF est actuellement valorisé à 34.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.99% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CWI.
Comment acheter des actions CWI ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR MSCI ACWI ex-US ETF au cours actuel de 34.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.72 ou de 35.02, le 510 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CWI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CWI ?
Investir dans SPDR MSCI ACWI ex-US ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.06 - 34.93 et le prix actuel 34.72. Beaucoup comparent 4.58% et 17.62% avant de passer des ordres à 34.72 ou 35.02. Consultez le graphique du cours de CWI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF ?
Le cours le plus élevé de SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF l'année dernière était 34.93. Au cours de 26.06 - 34.93, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 34.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR MSCI ACWI ex-US ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF ?
Le cours le plus bas de SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF (CWI) sur l'année a été 26.06. Sa comparaison avec 34.72 et 26.06 - 34.93 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CWI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CWI a-t-elle été divisée ?
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 34.50 et 13.99% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 34.50
- Ouverture
- 34.73
- Bid
- 34.72
- Ask
- 35.02
- Plus Bas
- 34.67
- Plus Haut
- 34.76
- Volume
- 510
- Changement quotidien
- 0.64%
- Changement Mensuel
- 4.58%
- Changement à 6 Mois
- 17.62%
- Changement Annuel
- 13.99%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8