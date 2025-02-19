КотировкиРазделы
CWI: SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

34.72 USD 0.22 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CWI за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.67, а максимальная — 34.76.

Следите за динамикой SPDR MSCI ACWI ex-US ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CWI

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CWI сегодня?

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) сегодня оценивается на уровне 34.72. Инструмент торгуется в пределах 0.64%, вчерашнее закрытие составило 34.50, а торговый объем достиг 510. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CWI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR MSCI ACWI ex-US ETF?

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF в настоящее время оценивается в 34.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.99% и USD. Отслеживайте движения CWI на графике в реальном времени.

Как купить акции CWI?

Вы можете купить акции SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) по текущей цене 34.72. Ордера обычно размещаются около 34.72 или 35.02, тогда как 510 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CWI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CWI?

Инвестирование в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF предполагает учет годового диапазона 26.06 - 34.93 и текущей цены 34.72. Многие сравнивают 4.58% и 17.62% перед размещением ордеров на 34.72 или 35.02. Изучайте ежедневные изменения цены CWI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF?

Самая высокая цена SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF (CWI) за последний год составила 34.93. Акции заметно колебались в пределах 26.06 - 34.93, сравнение с 34.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR MSCI ACWI ex-US ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF?

Самая низкая цена SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF (CWI) за год составила 26.06. Сравнение с текущими 34.72 и 26.06 - 34.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CWI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CWI?

В прошлом SPDR MSCI ACWI ex-US ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.50 и 13.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.67 34.76
Годовой диапазон
26.06 34.93
Предыдущее закрытие
34.50
Open
34.73
Bid
34.72
Ask
35.02
Low
34.67
High
34.76
Объем
510
Дневное изменение
0.64%
Месячное изменение
4.58%
6-месячное изменение
17.62%
Годовое изменение
13.99%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8