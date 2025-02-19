- Обзор рынка
CWI: SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
Курс CWI за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.67, а максимальная — 34.76.
Следите за динамикой SPDR MSCI ACWI ex-US ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CWI
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CWI сегодня?
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) сегодня оценивается на уровне 34.72. Инструмент торгуется в пределах 0.64%, вчерашнее закрытие составило 34.50, а торговый объем достиг 510. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CWI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR MSCI ACWI ex-US ETF?
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF в настоящее время оценивается в 34.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.99% и USD. Отслеживайте движения CWI на графике в реальном времени.
Как купить акции CWI?
Вы можете купить акции SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) по текущей цене 34.72. Ордера обычно размещаются около 34.72 или 35.02, тогда как 510 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CWI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CWI?
Инвестирование в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF предполагает учет годового диапазона 26.06 - 34.93 и текущей цены 34.72. Многие сравнивают 4.58% и 17.62% перед размещением ордеров на 34.72 или 35.02. Изучайте ежедневные изменения цены CWI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF?
Самая высокая цена SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF (CWI) за последний год составила 34.93. Акции заметно колебались в пределах 26.06 - 34.93, сравнение с 34.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR MSCI ACWI ex-US ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF?
Самая низкая цена SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF (CWI) за год составила 26.06. Сравнение с текущими 34.72 и 26.06 - 34.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CWI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CWI?
В прошлом SPDR MSCI ACWI ex-US ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.50 и 13.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.50
- Open
- 34.73
- Bid
- 34.72
- Ask
- 35.02
- Low
- 34.67
- High
- 34.76
- Объем
- 510
- Дневное изменение
- 0.64%
- Месячное изменение
- 4.58%
- 6-месячное изменение
- 17.62%
- Годовое изменение
- 13.99%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8