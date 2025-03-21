CotaçõesSeções
Moedas / COPP
COPP: Sprott Copper Miners ETF

28.21 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do COPP para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.00 e o mais alto foi 28.23.

As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês.

COPP Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de COPP hoje?

Hoje Sprott Copper Miners ETF (COPP) está avaliado em 28.21. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 28.22, e o volume de negociação atingiu 102. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COPP em tempo real.

As ações de Sprott Copper Miners ETF pagam dividendos?

Atualmente Sprott Copper Miners ETF está avaliado em 28.21. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.55% e USD. Monitore os movimentos de COPP no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de COPP?

Você pode comprar ações de Sprott Copper Miners ETF (COPP) pelo preço atual 28.21. Ordens geralmente são executadas perto de 28.21 ou 28.51, enquanto 102 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COPP no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de COPP?

Investir em Sprott Copper Miners ETF envolve considerar a faixa anual 15.38 - 28.41 e o preço atual 28.21. Muitos comparam 16.62% e 43.56% antes de enviar ordens em 28.21 ou 28.51. Estude as mudanças diárias de preço de COPP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Sprott Copper Miners ETF?

O maior preço de Sprott Copper Miners ETF (COPP) no último ano foi 28.41. As ações oscilaram bastante dentro de 15.38 - 28.41, e a comparação com 28.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Sprott Copper Miners ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Sprott Copper Miners ETF?

O menor preço de Sprott Copper Miners ETF (COPP) no ano foi 15.38. A comparação com o preço atual 28.21 e 15.38 - 28.41 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COPP em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de COPP?

No passado Sprott Copper Miners ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 28.22 e 7.55% após os eventos corporativos.

Faixa diária
28.00 28.23
Faixa anual
15.38 28.41
Fechamento anterior
28.22
Open
28.22
Bid
28.21
Ask
28.51
Low
28.00
High
28.23
Volume
102
Mudança diária
-0.04%
Mudança mensal
16.62%
Mudança de 6 meses
43.56%
Mudança anual
7.55%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8